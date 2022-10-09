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موسكو: يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين اجتماعا لمجلس الأمن الروسي الذي يضم الوزراء الرئيسيين ومسؤولين سياسيين وممثلين عن أجهزة الأمن والجيش، على ما أعلن الكرملين الأحد لوكالات أنباء.

وقال المتحدث باسم الكرملن دميتري بيسكوف "من المقرر عقد اجتماع غدا للرئيس مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"، وذلك بعد يومين من الانفجار الذي دمر جزئيا جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا.