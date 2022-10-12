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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنّه لم يقرّر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للفوز بولاية ثانية، مؤكّداً في الوقت نفسه اقتناعه بأنّه "قادر على هزيمة دونالد ترامب مجدّداً".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قال بايدن إنّه بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر "سأنخرط في عملية لاتخاذ قرار" بشأن انتخابات 2024.

وأكّد الرئيس الديموقراطي أنّه إذا حصل وأن اضطر لمواجهة سلفه الجمهوري في الانتخابات المقبلة "فأعتقد أنّ بإمكاني هزيمة دونالد ترامب مجدّداً".

وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان لا يرى في تقدّمه في السنّ ما يحول دون ترشّحه لولاية ثانية، دافع بايدن بشدّة عن قدراته على أداء مهام منصبه.

وبايدن الذي يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين هو الرئيس الأكبر سنّاً في تاريخ الولايات المتّحدة.

وقال "السؤال هو: +هل يمكنك القيام بهذه المهمة؟+ أعتقد أنّني أستطيع القيام بهذه المهمة".

وأضاف "سمِّ لي رئيساً، في التاريخ الحديث، فعل الكثير بقدر ما فعلت في العامين الأولين" من ولايته.

وفي أواخر الربيع تراجعت شعبية بايدن إلى أدنى مستوياتها قبل أن تتحسن قليلاً في الأشهر الأخيرة.