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انقرة: أمر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمر الحكومة التركية بدء العمل على "مركز للغاز" في البلاد اقترحه نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا على ما ذكرت وسائل إعلام تركية الجمعة.

وجاء كلام اردوغان بشأن مركز الغاز في تركيا خلال مقابلة مع صحافيين في الطائرة التي أعادته من استانا في كازاخستان حيث التقى بوتين الخميس. وأوضح الرئيس التركي "أصدرنا الأمر مع السيد بوتين لوزارة الطاقة في تركيا والهيئة المعنية في روسيا بإنجاز العمل بشكل مشترك".