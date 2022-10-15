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بونيا (الكونغو الديموقراطية): قضت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديموقراطية الجمعة بإعدام ستة أشخاص بينهم ضابطان في الجيش برتبة كولونيل بعد إدانتهم بقتل عاملي مناجم صينيَين.

وقررت محكمة إيتوري العسكرية سجن أربعة عسكريين آخرين عشر سنوات.

وجميع المتهمين الذين صدرت أحكام إعدام بحقّهم عناصر في الجيش باستثناء واحد.

واتُّهم الضابطان برتبة كولونيل بالتخطيط لمهاجمة قافلة في آذار/مارس بهدف سرقة أربع سبائك ذهبية ومبلغاً نقدياً قدره 6000 دولار كان الضحيتان ينقلانه لدى عودتهما من منجم للذهب.

وبينما تصدر أحكام الإعدام بشكل متكرر في جمهورية الكونغو الديموقراطية إلا أنها تخفف عادة إلى السجن مدى الحياة.

يجلبون العار للقوات

وقال اللفتنانت جولز نغونغو، وهو المتحدث باسم عمليات الجيش في مقاطعة إيتوري الغنية بالذهب، "يجب أن يمثّل (الحكم) عبرة لأولئك الذين يجلبون العار للقوات المسلحة".

ولا تعد الهجمات التي تستهدف المناجم التي تديرها الصين والعمال الصينيين غريبة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الغني بالموارد، وهي منطقة عانت لعقود من العنف المسلح.

والعام الماضي، عيّنت الحكومة مسؤولين أمنيين لإدارة إيتوري ومقاطعة شمال كيفو المجاورة في مسعى للحد من العنف. لكن الإجراء فشل في وقف الهجمات.

وأعلن محامو الدفاع أنهم سيطعنون في الحكم.