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إيلاف من الرياض: أعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عن استغرابه من اتهام المملكة العربية السعودية بالوقوف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له على تويتر: الاتهامات الزائفة للسعودية بالوقوف مع روسيا لم تأت من أوكرانيا".

وفي سياق آخر، قال إن قرار أوبك اتخذ بالإجماع ولدوافع اقتصادية بحتة.

وكتب مغرّداً في صفحته عبر تويتر: على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!!

‏إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟