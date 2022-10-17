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موسكو: أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية الاثنين انه سيتم نشر حتى تسعة آلاف جندي روسي و170 دبابة في بيلاروس، حليفة روسيا، في إطار إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين البلدين.

تم الإعلان الأسبوع الماضي عن إنشاء هذه القوة الجديدة التي من المفترض أن تدافع عن حدود بيلاروس ضد اي تهديد أوكراني، في الوقت الذي تتعرّض فيه روسيا لانتكاسات في هجومها على أوكرانيا.

وقال مستشار وزير الدفاع البيلاروسي للتعاون العسكري الدولي فاليري ريفينكو على تلغرام إن "العدد الإجمالي للجنود الروس المفترض وصولهم إلى بيلاروس تسعة آلاف".

وأضاف ان روسيا سترسل ايضا الى بيلاروس "170 دبابة وحتى 200 آلية اخرى و100 قطعة أسلحة ومدافع هاون يزيد عيارها عن 100 ملم".

وقال ريفينكو إن الوحدات الروسية ستنشر في "أربعة مواقع تدريب في شرق ووسط بيلاروس" حيث ستشارك في تدريبات تشمل "الرماية القتالية واطلاق صواريخ مضادة للطائرات".

واتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الأسبوع الماضي بولندا وليتوانيا وأوكرانيا بالتحضير لهجمات "إرهابية" و "انتفاضة" في بيلاروس وأعلن إنشاء القوة العسكرية المشتركة مع موسكو.

وتؤكد بيلاروس أن هذه القوة ستكون دفاعية فقط وتهدف إلى ضمان أمن حدودها.

والصيف الماضي تعهّدت روسيا أنها ستسلّم بيلاروس "في الأشهر المقبلة" صواريخ إسكندر إم القادرة على حمل شحنات نووية، كما ستحدّث أسطول طائراتها العسكرية.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بانها ترغب في "إقحام بيلاروس في الحرب" ودعا مجموعة السبع إلى نشر بعثة مراقبة دولية على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس.

ورغم ان بيلاروس لم ترسل جنودا للقتال في اوكرانيا، لكنها وضعت اراضيها في تصرف القوات الروسية لاستخدامها قاعدة خلفية لعملياتها. وبحسب كييف تقوم موسكو بقصف اوكرانيا انطلاقا من بيلاروس.