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أوسلو: أعلنت الشرطة النروجية الإثنين توقيف أربعة روس لالتقاطهم صوراً فوتوغرافية في منطقة ممنوع التصوير فيها، في حلقة جديدة من مسلسل توقيفات مماثلة حصلت في الآونة الأخيرة في خضمّ توتّر شديد يخيّم على المواقع الاستراتيجية في البلاد.

ولم تحدّد الشرطة بالضبط ماهية الموقع أو الغرض الذي كان الموقوفون - وهم ثلاثة رجال وامرأة - مهتمّين بتصويره.

ويأتي هذا الإعلان بعيد أيام قليلة من توقيف السلطات النروجية روسيين آخرين، في مكانين منفصلين، للاشتباه بوقوفهما خلف إطلاق طائرات بدون طيار بشكل غير قانوني والتقاط صور و/أو مقاطع فيديو فوق الأراضي النروجية خلافاً للقانون.

وقالت الشرطة في بيان الإثنين إنّ الروس الأربعة أوقفوا الخميس في منطقة نوردلاند في شمال البلاد بينما كانوا في سيارة تحمل لوحة تسجيل روسية، مشيرة إلى أنّهم وضعوا في اليوم التالي رهن الحبس الاحتياطي لمدة سبعة أيام.

وأضافت أنّه سبق لهؤلاء الأربعة وأن شوهدوا وهم يصوّرون في مكان يُمنع التصوير فيه في هذه المنطقة.

من جهته قال المسؤول في الشرطة غوتي ريدمار لقناة "تي في 2" التلفزيونية إنّ المواطنين الروس الأربعة هم في العشرينيات من العمر ووصلوا من فنلندا في نهاية أيلول/سبتمبر أو مطلع تشرين الأول/أكتوبر، مشيراً إلى أنّ الشرطة عثرت بحوزتهم على عدد كبير من الصور الفوتوغرافية لكنّهم أكّدوا أنّهم مجرد سائحين عاديين وأنّ لا غرض آخر من التقاطهم هذه الصور.

من ناحيتها، امتنعت وزيرة العدل النروجية إميلي إنغر ميهل عن التعليق على هذه القضية، مكتفية بالقول إنّ "هناك ضغطاً متزايداً على النروج من وجهة نظر استخباراتية".

وبحسب الشرطة، فإنّ الرباعي الروسي لم يكن مزوّداً بطائرة بدون طيّار، خلافاً لما كانت عليه حال الروسيين الآخرين اللذين أوقفا في الأيام الأخيرة، أيضاً في شمال النروج.

إجراءات أمنية

وعلى غرار العديد من الدول الغربية الأخرى، حظرت الدولة الاسكندنافية على المواطنين الروس التحليق فوق أراضيها أو إطلاق طائرات مسيّرة في أجوائها، وذلك في اعقاب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

والنروج التي أصبحت مصدر الغاز الرئيسي لأوروبا شدّدت الإجراءات الأمنية حول منشآت النفط والغاز على أراضيها بعد طلعات غامضة لطائرات مسيّرة بالقرب من بعض من هذه البنى التحتية، وعمليات تخريبية مفترضة استهدفت خطي أنابيب "نورد ستريم" 1 و2 لنقل الغاز في بحر البلطيق القريب.