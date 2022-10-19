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نيودلهي: انتخب حزب المؤتمر، أكبر حزب معارض في الهند الأربعاء رئيسا له لا ينتمي إلى أسرة غاندي للمرة الأولى منذ 24 عامًا في محاولة لعكس مسار تراجعه البطيء، كما ذكرت وسائل إعلام المحلية.

وقالت المصادر نفسها إن أعضاء الحزب انتخبوا الوزير السابق ماليكارجون خارجي (80 عاماً) رئيس لحزبهم خلفاً لسونيا غاندي.

وكان حزب المؤتمر قوياً في الماضي وساهم في حصول الهند على استقلالها قبل 75 عاماً.