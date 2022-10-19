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واشنطن: انتقدت الولايات المتحدة الاربعاء سلوك السلطات الايرانية حيال الرياضية إلناز ركابي التي شاركت في مسابقة تسلق في الخارج من دون وضع الحجاب، محذرة من أن الانظار ستتركز على ما سيؤول اليه مصيرها في ايران.

وقال فيدانت باتيل متحدثا باسم وزارة الخارجية الاميركية للصحافيين إن "انظار العالم والشعب الايراني ستتجه الى كيفية التعامل معها"، معتبرا أنه "لا يمكن تبرير" عودتها القسرية على ما يبدو من كوريا الجنوبية.

واضاف أن "النظام الايراني وقادته اساؤوا منذ وقت طويل التعامل مع حقوق النساء وانتهكوا حقهن في التعبير، ولجأوا في ذلك الى التهديدات والترهيب والعنف".

استقبال الابطال

لقيت المتسلّقة الإيرانية إلناز ركابي الأربعاء استقبال الأبطال عند عودتها الى ايران بعد الضجة التي أثارتها مشاركتها من دون حجاب في مسابقة آسيوية أقيمت في كوريا الجنوبية، حيث تجمع عشرات من مواطنيها للترحيب بها.

ولكن في منشور على انستغرام وتعليقات في المطار، اعتذرت ركابي عن "القلق" الذي تسببت به، وأكدت أن ظهورها سافرة كان "غير مقصود".