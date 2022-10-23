قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



سيول: وجّه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "أحرّ التهاني" إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ على فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.

وجاء التقرير الصادر بسرعة غير معتادة من وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ بعد أن انتخبت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي أمينًا عامًا للحزب لخمس سنوات إضافية.

وقال كيم، حسبما ذكرت الوكالة، "سنصنع معا مستقبلًا أروع للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين، من أجل تلبية متطلبات العصر".

والصين هي الحليف القديم لكوريا الشمالية والداعم الاقتصادي الأساسي لها، ونشأت علاقتهما في الحرب الكورية عندما أرسل ماو تسي تونغ ملايين "المتطوعين" لمحاربة قوات الأمم المتحدة التي كانت تقودها الولايات المتحدة.

تقلبت العلاقات على مر السنين مع صعود طموحات بيونغ يانغ النووية، لكن ظلّت الدولتان تعملان على إصلاح علاقتهما.

وعينت اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي، بعد إدخال تعديلات واسعة عليها، شي جينبينغ (69 عامًا) لولاية ثالثة من خمس سنوات، ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في آذار/مارس 2023.