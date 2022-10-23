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بكين: أعلن شي جينبينغ أن "العالم بحاجة إلى الصين" في كلمة ألقاها أمام الصحافة بعد فوزه الأحد بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني وبالتالي على رأس البلاد.

وقال شي "لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضاً بحاجة إلى الصين" مضيفاً "بعد أكثر من أربعين عاماً من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد".

وقد عين جينبينغ حلفاء له بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية في الصين. ومن الأعضاء الجدد في اللجنة الدائمة لي كيانغ رئيس الحزب في شنغهاي، ودينغ شويشيانغ رئيس مكتب شي جينبينغ، ولي شي رئيس حزب مقاطعة غوانغدونغ (جنوب)، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي من قصر الشعب في بكين.