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لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الأحد إنه لن يترشح لمنصب رئيس الوزراء على الرغم من العدد الكبير من المؤيدين الذين يحضونه على خوض السباق للمنصب الأول في بريطانيا.

وقال في بيان إنه سينسحب من المعركة الانتخابية لصالح وحدة حزب المحافظين على الرغم من اعتقاده بأنه في موقع جيد لقيادة الحزب الى فوز آخر في انتخابات 2024 العامة.