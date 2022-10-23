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إيلاف من لندن: وسط حديث عن محادثات لعقد صفقة بين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك، تعصف انقسامات حاجة في أوساط وزراء ونواب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا.

والانقسام بين نواب ووزراء الحزب صاحب الاغلبية البرلمانية الذي يشهد معركة خلافة في غضون ثلاثة أشهر، مرجعه آرائهم حول من سيكون الأفضل لقيادة المرحلة الراهنة بأجندة اقتصادية تهزم شبح الأزمة القاتمة التي تواجهها المملكة المتحدة كزعيم الحزب ورئيس الوزراء المقبل خلفا لليز تراس التي غادرت المنصب بعد 44 يوما من ولايتها.

سوناك يخوض المعركة



ومع انتظار ترشيح رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لنفسه لخوض المعركة، أعلن وزير الخزانة الأسبق ريشي سوناك أنه سيخوض السباق، مؤكدا أنه سيكون زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء المقبل.

وفي بيان ، قال سوناك الذي كان ترشح في انتخابات قيادة الحزب السابقة وانهزم امام ليز تراس، إنه يريد المساعدة في "توجيه الاقتصاد خلال أصعب الأوقات" و"توحيد" حزب المحافظين. ومضى يقول إن لديه "سجل حافل" في الأداء والكفاءة المهنية والمساءلة وسيعمل يومًا بعد يوم لإنجاز المهمة ".

وقال وزير الخزانة الاسبق: "أطلب منكم فرصة المساعدة في حل مشاكلنا. لقيادة حزبنا وبلدنا إلى الأمام نحو الانتخابات العامة المقبلة ، واثقًا في سجلنا ، وثابتًا في قناعاتنا ، ومستعدًا للقيادة مرة أخرى".

وحتى الان فان سوناك ليه 139 ترشيحا من نواب الحزب الـ357.

موردنت ترشحت



وإذ ذاك، قالت زعيمة مجلس العموم عن حزب المحافظين الوزيرة بيني موردنت في إعلان ترشيح نفسها لزعامة الحزب ورئاسة الوزراء إن البلاد تستحق زعيما "يفهم الحياة التي يعيشها".

في حديثها إلى (سكاي نيوز) يوم الأحد، قالت السيدة مورداونت ، التي كانت أول مرشحة تعلن عن محاولتها أن تكون رئيسة الوزراء المقبلة للبلاد: "ما تحتاجه هذه الدولة هو وجه جديد ، شخص يمكنه توحيد حزب المحافظين وإيصال الأشياء إلى العمل في هذا البلد".

وأضافت: "لقد شغلت تسعة مناصب وزارية - ثلاثة في مجلس الوزراء. كنت وزيرا قبل انتخاب ريشي سوناك للبرلمان ولكن الأهم من ذلك كله - لدي خبرة حقيقية في الحياة".



وأكدت موردنت: "أنا أعرف ما يمر به الناس الآن لأنني كنت هناك. أعرف مدى تعقيد حياتهم ، ومدى التوتر الذي يعانون منه وما هو شعور جمع أموالك معًا للحصول على عمل عادل. وهذا هو سبب ترشيحي لمنصب رئيس وزراء هذا البلد لأن الناس يستحقون زعيما يفهم الحياة التي يعيشونها ".

وحتى الأن فن السيدة موردنت لديها 24 تصويا من جانب نواب حزب المحافظين في مجلس العموم.

وعلى صلة، فإن معلومات تواترت عن دخول رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ووزير الخزانة الأسبق ريشي سوناك، دخلا الليلة الماضية في محادثات مع تصاعد التكهنات حول ما إذا كان بإمكانهما إبرام صفقة.



وكانت استقالة سوناك من منضبه كوزير للخزانة في يونيو الماضي عجلت باعلان بوريس جونسون لاستقالته من منصب رئيس الوزراء.

وقال السير جيمس دودريدج ، صديق جونسون، إن رئيس الوزراء السابق حصل على دعم 100 نواب مطلوبين لحجز مكانه في التصويت. لكن ريتشارد هولدن مؤيد سوناك شكك في هذا الاقتراح، بحجة أن العدد المعادل من التصريحات العامة لم يصدر "لأنها غير موجودة".

لاعب كبير



وعلى هذا الصعيد، قال وزير إيرلندا الشمالية ، كريس هيتون هاريس ، إن البلاد بحاجة إلى "لاعب كبير" مثل بوريس جونسون الذي يعد "موحدًا وناشطًا عظيمًا".

وفي حديثه عما إذا كان رئيس الوزراء السابق لديه عدد كافٍ من النواب الذين يدعمونه ، قال اليوم الأحد إن السيد جونسون "لديه عدد كافٍ بالتأكيد".

ولدى سؤاله عن سبب عدم خروج النواب لدعمه علنًا ، قال: "أعتقد أن هناك بعض الأشخاص الذين قد يكونون اعضاء في ادارة السلوك داخل الحزب او اعضاء في لجنة عام 1922، أو في مناصب لا يريدون التقدم فيها ، لكنهم لا يفعلون ذلك".

جونسون الموحد



ومضى السيد هيتون هاريس ليقول إن جونسون كان "موحدًا عظيمًا" و "ناشطًا عظيمًا"، مضيفًا: "إنه شخص لديه إحساس قوي بما تريد البلاد أن تسمعه وما يجب أن يحدث".

وعلى صعيد متصل، قالت وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس أنه إذا فاز ريشي سوناك في سباق زعامة حزب المحافظين، فستكون البلاد في "منطقة انتخابات عامة في غضون أسابيع".

وزعمت دوريس، التي يدعم بوريس جونسون في السباق ليصبح رئيس الوزراء المقبل في البلاد، أن لجنة الامتيازات في مجلس العموم ستركز على وزير الخزانة السابق إذا تم انتخابه كزعيم جديد لحزب المحافظين \طبمعنى انه سيخضع لاستجوابات بسبب اخطاء سابقة".

