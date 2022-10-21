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لندن: أعلنت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت عبر تويتر الجمعة ترشحها لتولي رئاسة وزراء بريطانيا بعد استقالة ليز تراس.

وقالت النائبة البالغة 49 عاما والتي تولت سابقا حقيبتي الدفاع والتجارة الدولية، "أعلن ترشحي لأكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزرائكم، لتوحيد بلدنا، والوفاء بالتزاماتنا والفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة".