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إيلاف من لندن: تحدثت تقارير نقلا كواليس مشاورات حزب المحافظين البريطاني عن احتمال حدوث مفاجأة يوم الإثنين، بإجماع على مرشح واحد لخلافة ليز تراس في زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء.

ومن المقرر أن يعلن عن نتائج معركة استبدال رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب التي استقالت الخميس، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أكتوبر 2022.

يحتاج المرشحون المحتملون إلى ما لا يقل عن 100 ترشيح من زملائهم في البرلمان من حزب المحافظين للحصول على بطاقة الاقتراع، ما يعني أنه لن يتمكن أكثر من ثلاثة منهم من الترشح لأن هناك 357 نائباً لحزب المحافظين.

وتسربت معلومات غير مؤكدة أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء السابق الذي لم يعلن بعد عن ترشحة وخوض المعركة، قد يكون الأوفر حظا في العودة إلى 10 داونينغ ستريت، وربما يتم الاعلان عنه مرشحاً متفرداً بأعلى عدد من الأصوات يوم الإثنين.

ويُعتقد أن جونسون يقضي عطلة في جمهورية الدومينيكان، لكن التقارير تشير إلى أن عودته إلى المملكة المتحدة وشيكة.

جونسون

وقال ويل والدن، السكرتير الصحفي السابق لجونسون، لشبكة (سكاي نيوز): "لقد تحدثت إلى شخص تحدث معه وهو في طريق العودة. ومن الواضح أنه سيحصد أغلبية الأصوات".

أصبح جاكوب ريس موغ أول وزير في مجلس الوزراء يعلن علنًا دعمه لرئيس الوزراء السابق هذا الصباح، ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أؤيد بوريس #BorisorBust".

من جهته، استبعد وزير الدفاع بن والاس نفسه من السباق وقال إنه "يميل نحو بوريس جونسون". وحذر من أن الزملاء "يجب أن يركزوا" على من سيحقق الوحدة ويكون قادرا على الفوز في الانتخابات المقبلة.

حتى الآن علم أن المتنافسين الأبرز هما ريشي سوناك وزير الخزانة الأسبق الذي حل ثانيا في المنافسة التي اعلنت يوم 6 سبتمبر الماضي وفازت فيها ليز تراس بزعامة حزب المحافظين ومنصب رئيس الوزراء، وبيني موردانت التي كانت حلت ثالثا وعهدت اليها تراس بزعامة الأغلبية المحافظة في البرلمان.

قواعد الترشيح

وتشير التقارير إلى أنه من الناحية العملية، محتمل أن يكون هناك مرشحان، أو أن يصبح زعيمًا من دون تصويت أعضاء الحزب.

وتعني قواعد الحزب الخاصة بمسابقة القيادة أن المرشحين يحتاجون إلى دعم ما لا يقل عن 100 من أعضاء حزب المحافظين بحلول ظهر يوم الاثنين للبقاء في السباق. وهذا يعني أن الحد الأقصى لعدد الأشخاص القادرين على الوقوف هو ثلاثة.

إذا حصل ثلاثة مرشحين على 100 مؤيد، فسيكون هناك تصويت من قبل أعضاء البرلمان، على أن يتم عرض المرشحَين الأولين على عضوية الحزب، واختيار الفائز بحلول يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022.