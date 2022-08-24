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إيلاف من لندن: عاد بوريس جونسون إلى أوكرانيا حيث تحتفل الدولة التي مزقتها الحرب بعيد استقلالها. وظهرت صور لرئيس الوزراء البريطاني في كييف مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال جونسون على تويتر: "ما يحدث في أوكرانيا يهمنا جميعًا". وأضاف: "هذا هو سبب وجودي في كييف اليوم. ولهذا السبب ستستمر المملكة المتحدة في الوقوف إلى جانب أصدقائنا الأوكرانيين. أعتقد أن أوكرانيا يمكنها الفوز في هذه الحرب وستفوز بها".

وأعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته عن حزمة أخرى من الدعم لأوكرانيا ، بما في ذلك أنظمة المراقبة والصواريخ بدون طيار.

وتشمل الحزمة التي تبلغ قيمتها 54 مليون جنيه إسترليني أيضًا 2000 طائرة بدون طيار متطورة وذخيرة مضادة للدبابات. وتشمل أيضًا 850 طائرة من دون طيار صغيرة تطلق يدويًا من طراز بلاك هورنيت Black Hornet، والتي يمكن استخدامها لتوفير تغذية حية وصور ثابتة للقوات.

وحث جونسون المجتمع الدولي على مواصلة المسار في أوكرانيا. وقال: "على مدى الأشهر الستة الماضية، وقفت المملكة المتحدة جنبًا إلى جنب مع أوكرانيا، ودعمت هذه الدولة ذات السيادة للدفاع عن نفسها من هذا الغازي الهمجي وغير الشرعي".

حزمة دعم

وتابع: "حزمة الدعم اليوم ستمنح القوات المسلحة الأوكرانية الشجاعة والمرنة دفعة أخرى في قدرتها، مما يسمح لها بمواصلة صد القوات الروسية والقتال من أجل حريتها".

وقال رئيس الوزراء: "ما يحدث في أوكرانيا يهمنا جميعًا، ولهذا السبب أنا هنا اليوم لإيصال رسالة مفادها أن المملكة المتحدة معك وستظل معك في الأيام والأشهر المقبلة، ويمكنكِ الفوز وستفوز."

وفي زيارته هذه وهي الأخيرة إلى كييف قبل مغادرته داونينغ ستريت ، حصل رئيس الوزراء أيضًا على أعلى جائزة في أوكرانيا يمكن منحها للمواطنين الأجان ، وسام الحرية ، لدعم المملكة المتحدة القوي لحرية أوكرانيا.

وكان جونسون إلى كييف بعد قضاء إجازته الصيفية الثانية في الصيف في الخارج. وتم رصده الأسبوع الماضي في اليونان، بعد أن زار سلوفينيا بالفعل لقضاء عطلة في وقت سابق من هذا الشهر.