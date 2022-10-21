قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أكدت بريطانيا شراكتها مع مصر وعبرت عن شكرها لدورها القيادي في جدول أعمال الاستعدادت لاستضافة قمة التغير المناخي COP27 في نوفمبر المقبل.

وجددت وزيرة شؤون أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية جيليان كيغان في أول زيارة لها للقاهرة على أهمية العلاقات العلاقات البريطانية – المصرية، وأجرت محادقات على مستوى عال من الأهمية مع كبار المسؤولين.

التقت الوزيرة كيغان خلال زيارتها بوزير الخارجية ورئيس مؤتمر الأطراف المعيّن سامح شكري لبحث سبل عمل المملكة المتحدة ومصر معاً لضمان أفضل المخرجات من المفاوضات بشأن تغير المناخ.

كما بحثت الوزيرة كيغان في عددٍ من الملفات الإقليمية مع وزير الخارجية، شاكرةً مصر على دورها في السعي لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التكيف العالمي للمياه

وفي نطاق أسبوع المياه في القاهرة، ألقت الوزيرة كيغان كلمة افتتاحية في فعالية استضافها التحالف من أجل التكيف العالمي للمياه، والتقت برجال أعمال بريطانيين في مصر لمناقشة الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار البريطاني والتوسع في مصر، لا سيما في قطاعي الطاقة المتجددة والطاقة الصديقة للبيئة.

وتساهم المملكة المتحدة في تمويل التحالف من أجل التكيف العالمي للمياه في جهوده لتطوير “أداة قياس المياه” لمساعدة البلدان في التخطيط بفعالية أكبر لآثار تغير المناخ على موارد المياه.

كما أن لمصر دور أساسي في هذا البرنامج، وسوف يكون موضوع المياه من المجالات التي تحتل أولوية في كوب 27. ومشاركة الوزيرة كيغان في هذا الفعالية تؤكد الدعم المستمر من المملكة المتحدة في هذا المجال.

كما اجتمعت الوزيرة كيغان بوزير الطاقة المصري الدكتور محمد شاكر، حيث بحثت معه أفضل السبل لاستثمار الشركات البريطانية في سوق الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة التي تشهد نموا كبيرا، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الصديق للبيئة.

خلال وجودها في القاهرة، زارت الوزيرة كيغان مكاتب المجلس الثقافي البريطاني للاطلاع على الجهود التي تدعمها المملكة المتحدة حاليا بمجال التعليم مع النظراء المصريين.

محاكاة القمة

كما حضرت فعالية محاكاة كوب 27، والتي استضافتها الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يحاكي شباب من جميع أنحاء العالم المفاوضات التي سوف تُجرى في مؤتمر كوب 27 نفسه الذي يُعقد في شرم الشيخ.

وفي ختام زيارتها إلى مصر، قال وزيرة شؤون أفريقيا جيليان كيغان: في أقل من شهر من الآن، تستضيف مصر قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للمناخ، كوب 27، ومن الضروري أن تتكلّل المفاوضات بالنجاح. في لقاءاتي مع نظرائي المصريين، أثلجت صدري الجهود والنشاط والحماس الذي تبديه الحكومة المصرية في استعداداتها للمؤتمر.

قيادات شبابية

وأعربت كيغان عن امتنانها لاتاحة الفرضة لها للقاء القيادات الشبابية المصرية، من العاملين في مجال المناخ ورواد الأعمال الشباب على حدّ سواء. وقال: ولقد أثار إعجابي ما شهدتُه من حيوية واهتمام. إنّ من حقّ هؤلاء الشباب والأجيال القادمة علينا أن نحرز تقدّماً حقيقياً في غضون شهر من الآن.

وأضافت: أثناء وجودي في القاهرة، قابلت أيضاً عائلة علاء عبد الفتاح للتعبير عن تعاطف المملكة المتحدة والتزامنا بقضيته. السيد عبد الفتاح مواطنٌ مصري-بريطاني: السماح بالزيارات القنصلية له وتأمين إطلاق سراحه في نهاية المطاف أولوية بالنسبة للمملكة المتحدة. ولقد أثرْتُ مع وزير الخارجية سامح شكري قلقنا الشديد بشأن استمرار احتجازه.