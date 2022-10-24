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موميري (اندونيسيا): قُتل 13 شخصًا على الأقل بعدما احترقت سفينة على متنها المئات في شرق إندونيسيا الاثنين، حسبما قال مسؤول في قطاع النقل.

واشتعلت النيران في السفينة "كاي ام اكسبرس كانتيكا 77" KM Express Cantika 77 قبالة ساحل تيمور الشرقية في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية، ما دفع الركاب اليائسين للقفز منها.

وقال رئيس وكالة النقل في نوسا تينغارا الشرقية اسياك نوكا لوكالة فرانس برس إن عملية بحث وإنقاذ انتشلت 241 شخصًا أحياء من أصل 254 شخصا هم ركاب وافراد الطاقم.

وأوضح "13 شخصًا قضوا. تم إجلاء 241 آخرين" بدون أن يحدد سبب الحريق.

وتحدث رئيس الوكالة المحلية للبحث والإنقاذ آي بوتو سودايانا عن حصيلة أعلى (14 قتيلًا) وقال لوكالة فرانس برس "تمكّنا من إجلاء 240 شخصًا من بينهم 14 قتيلًا ونجا 226".

معايير السلامة

اشتعلت النيران في أعلى سطح السفينة أثناء إبحارها من عاصمة المقاطعة كوبانغ إلى بلدة كالاباهي في جزيرة ألور.

وأرسلت السلطات ثلاثة قوارب إنقاذ وأبحر الصيادون المحليون في قواربهم الخاصة للمساعدة في جهود البحث.

وكان العديد من الذين تم انقاذهم قد استخدموا سترات نجاة بعد نشوب الحريق، والبعض سبح مباشرة إلى الشاطئ.

ولفت المسؤول إلى أن السفينة كانت تتسع لـ250 شخصًا.

والحوادث البحرية شائعة في أرخبيل جنوب شرق آسيا الذي يضم نحو 17000 جزيرة حيث غالبًا ما تكون معايير السلامة مهملة.