قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



جاكرتا: أدى زلزال تبلغ شدته 5,9 درجات إلى مقتل شخص واحد على الأقل وجرح عشرات آخرين في جزيرة سومطرة الإندونيسية في ساعة مبكرة من صباح السبت، حسب المعهد الأميركي للجيولوجيا.

وذكر المصدر نفسه أن الزلزال وقع على عمق 13 كيلومترا وهو ضحل نسبيا. وقد سجل قبل الساعة 02,30 (19,30 ت غ) على بعد حوالى 40 كيلومترا من بلدة سيبولجا في مقاطعة سومطرة الشمالية.

وقال مسؤول في وكالة إدارة الكوارث في المنطقة فيبرينا تامبوبولون لوكالة فرانس برس إن رجلا خمسينيا توفي بنوبة قلبية نجمت عن الزلزال وأصيب 25 شخصا آخرين على الأقل بجروح.

وأضاف تامبوبولون أن السلطات تجري تقييما للأضرار لكن أعمدة الكهرباء وأبراج الاتصالات تضررت مما أدى إلى تعطيل الشبكات.

وسجلت نحو خمسين هزة ارتدادية من قبل وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية التي دعت رئيستها دويكوريتا كارناواتي السكان إلى التنبه من احتمال حدوث هزات جديدة واللجوء إلى أماكن آمنة.

وقالت في مؤتمر صحافي عبر الانترنت "بالنسبة للذين تضررت منازلهم، ننصحهم بعدم البقاء فيها لأن ارتدادات الزلزال المحتملة قد تؤدي إلى مزيد من الضرر".

كما حذرت من أن الهزات الارتدادية قد تؤدي أيضًا إلى انهيارات أرضية.

تقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ مما يعني أنها تشهد زلازل متكررة.

في 2018 تسبب زلزال قوته 7,5 درجات أعقبه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويزي، في مقتل أكثر من 2200 شخص.

وفي 2004، أدى زلزال بلغت قوته 9,1 درجات في إقليم أتشيه بحدوث تسونامي وتسبب بمقتل أكثر من 170 ألف شخص في إندونيسيا.