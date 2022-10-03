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جاكرتا: قضى 32 طفلًا على الأقلّ في التدافع الذي حصل في ملعب كرة قدم في اندونيسيا ليل السبت الأحد والذي أدّى إلى مقتل 125 شخصًا، حسبما قال مسؤول في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل لوكالة فرانس برس الاثنين.

وقال نهار "أشارت أحدث البيانات التي تلقيناها إلى أن، من بين الـ125 شخصًا الذين قضوا في الحادثة، 32 كانوا من الأطفال، وأصغرهم كان طفلًا يتراوح عمره بين الثلاثة والأربعة أعوام".