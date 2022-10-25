قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أصبح ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، رسميًا رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، بعد لقاء مع الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، حيث كلفه بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال سوناك، وهو أول رئيس حكومة يكلفة الملك تشارلز الثالث، في أول خطاب بعد تكليفه بتشكيل الحكومة من أمام 10 داونينغ ستريت لقد ارتُكبت أخطا في الماضي، وحذر من القرارات الصعبة التي يتتخذ في المستقبل، وأكد أنه يتبنى نهجًا رسميًا، قائلاً إن البلاد "تواجه أزمة اقتصادية عميقة"، في أعقاب "استمرار" فيروس كورونا، وتهديد بوتين في أوكرانيا التي أدت إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة وسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.

إشادة بتراس



واشاد رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بسلفه ليز تراس ، قائلاً إنها كانت متحمسة لإحداث التغيير، لكن "بعض الأخطاء ارتكبت". وأكد: "لقد جُعلتُ زعيمًا للحزب ورئيس وزرائكم، للبدء بإصلاح الأخطاء، وهذا العمل يبدأ الآن".

وقال سوناك إنه سيوفر الاستقرار الاقتصادي، لكن هذا يعني "اتخاذ قرارات صعبة" - إشارة إلى التخفيضات المتوقعة. وكرر سوناك في خطابه، روحاً مماثلة لتلك التي تحدث عنها خلال معركة قيادة الحزب السابقة.

وقال إنه "لن يترك الجيل القادم مع ديون لتسويتها". وشدد على القول: "سأوحد بلادنا ليس بالأقوال بل بالعمل".

القضايا الكبرى



كما حدد القضايا الكبرى على جدول أعماله: بتأمين صحي قوي، مدارس أفضل، شوارع أكثر أمانًا، مراقبة الحدود، حماية البيئة، دعم القوات المسلحة، الارتقاء بالمستوى وبناء اقتصاد يحتضن فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، حيث تستثمر الشركات وتبتكر وتخلق فرص عمل.

وقال سوناك: "أفهم أن لدي عملًا يجب أن أقوم به لاستعادة الثقة بعد كل ما حدث و"كل ما يمكنني قوله هو أنني لست خائفا".

وتابع رئيس الوزراء الجديد: سأكون دائمًا ممتنًا لبوريس جونسون على إنجازاته الرائعة كرئيس للوزراء، وأنا أقدر دفئه وكرم روحه. وأنا أعلم أنه سيوافق على أن التفويض الذي حصل عليه حزبي في عام 2019 ليس ملكية فردية لأي فرد، بل هو تفويض ينتمي إلينا ويوحدنا جميعًا.

استعادة الثقة



وأنا أفهم أيضًا أنه عليّ العمل لاستعادة الثقة بعد كل ما حدث. كل ما يمكنني قوله هو أنني لست خائفا. أعرف المنصب الرفيع الذي قبلته وآمل أن أكون على مستوى مطالبه. لكن عندما تتاح لك فرصة الخدمة، لا يمكنك أن تشكك في اللحظة ، فقط عن استعدادك.

وختم سوناك قائلا: لذلك أقف هنا قبل أن تكون مستعدًا لقيادة بلدنا إلى المستقبل. لنضع احتياجات مواطنينا فوق السياسة. للوصول وبناء حكومة تمثل أفضل تقاليد حزبي. ومعا يمكننا تحقيق أشياء لا تصدق. سننشئ مستقبلاً يستحق التضحيات التي قدمها الكثيرون ونملأه غدًا وكل يوم بعد ذلك بالأمل.

