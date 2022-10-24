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لندن: تعهّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك الاثنين تحقيق "الاستقرار والوحدة" في المملكة المتحدة التي تواجه أزمة اقتصادية، بعد انتخابه رئيسًا جديدًا لحزب المحافظين.

وقال في أول تصريح بعد اختياره لمنصبه الجديد "نحتاج الى الاستقرار والوحدة، وجمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى. إن المملكة المتحدة دولة عظيمة لكن لا شكّ في أننا نواجه تحديًا اقتصاديًا عميقًا".