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عمان: اجرى رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة الخميس تعديلا حكوميا، هو الخامس لحكومته منذ تشكيلها قبل عامين، بدون تغيير في الوزارات السيادية لكنه رفع عدد الوزيرات إلى خمس.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي "صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة".

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك.

ولم يشهد التعديل الحكومي أي تغيير على الحقائب السيادية، لكنه رفع عدد النساء في الحكومة الى خمس وزيرات، لتضم حكومة الخصاونة الآن 26 وزيرا ووزيرة اضافة اليه.

وشمل التعديل تغيير حقيبة وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى لتصبح وزيرة للتنمية الإجتماعية، وتحل مكانها نانسي نمروقة وزيرة للدولة للشؤون القانونية.

وحلت زينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، بعد أن كانت أمينة عامة للوزارة، لتخلف ناصر الشريدة الذي أصبح مع التعديل نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام.

وتولت خلود السقاف، التي كانت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ونائبة لرئيس مجلس الاستثمار، وزارة الاستثمار خلفا لخيري عمرو.

والسقاف وطوقان ونمروقة يتولين منصبا وزاريا لأول مرة.

وشمل التعديل تغيير مسمى وزير الدولة لشؤون الإعلام الذي شغله فيصل الشبول، ليصبح الشبول وزيرا للإتصال الحكومي.

والغيت وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، بينما اضيفت حقيبة العمل لوزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.

وكان الوزراء قدموا استقالاتهم الاربعاء لرئيس الوزراء تمهيدا للتعديل.

وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (53 عاما) في 12 تشرين الأول/اكتوبر 2020.

ويعود آخر تعديل حكومي الى 11 تشرين الأول/اكتوبر من العام الماضي وشمل ثماني وزارات مع استحداث وزارة جديدة للاستثمار.

ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وديون فاقت 50 مليار دولار.

وتستضيف المملكة 1,3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن تكاليف ذلك فاقت 12 مليار دولار.