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إيلاف من بيروت: سلطت شبكة "سي أن أن" الأميركية الضوء على مقط فيديو نشره صحفي أوكراني على حسابه في تويتر، يظهر جنودا روس بالقرب من الخطوط الأمامية يشكون من النقص التام في الإمدادات والتدريب.

في المقطع المصور، يقول جندي روسي: "لقد أرسلونا إلى هنا من دون أي تدريب، ومن دون أي شيء على الإطلاق. لم نخضع لأي تدريب وليس لدينا مستلزمات عسكرية، وظهر رجالنا في ثيابهم العسكرية الخاصة التي دفعوا ثمنها من أموالهم الخاصة".

وقال جندي ثان: "ليس لدينا أسلحة، ولا ذخيرة، ولا قنابل يدوية، ولا أحزمة، ولا طعام، ولا ماء. إنه الجحيم المطلق هنا. يعيش الجيش الروسي الملعون".

وهذا ليس الفيديو الأول الذي يتم تداوله في هذا السياق، كما أن ثمة أدلة أخرى على تقهقر الجيش الروسي ومعاناته نقصًا كبيرًا في العتاد والعديد، منها مكالمات بين جنود روس وذويهم تنصتت عليها الاستخبارات الأوكرانية ونشرت مضمونها.

