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إيلاف من لندن: أمر قائد البحرية الملكية البريطانية بإجراء تحقيقات في مزاعم التنمر والتحرش الجنسي ضد النساء في خدمة الغواصات.

وقال العديد من المبلغين عن المخالفات الذين خدموا في الأسطول لـ(صحيفة ديلي ميل) اللندنية إنهم واجهوا سوء المعاملة من جميع الرتب.

مزاعم مقيتة

ووصف الأدميرال السير بن كي، لورد البحر الأول، المزاعم بأنها "مقيتة"، مضيفًا أن "التحرش الجنسي لا مكان له في البحرية الملكية ولن يتم التسامح معه". وقال "كل من يثبت عليه اللوم سيحاسب".

وتشمل المزاعم ، التي كشفت عنها الصحيفة اللندنية، أعضاء الطاقم الذكور الذين قاموا بتجميع قائمة تحدد الترتيب الذي سيتم فيه الاعتداء على النساء في حالة وقوع حدث كارثي.

وقالت سيدة لـ(ديلي ميل) إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل رجل من رتبة أعلى بينما كانت نائمة. وقالت أن أحد كبار الضباط لكمها في الكلى.

صور عاريات

وزعمت أن صورًا أخرى عارية لعارضات أزياء لها أرسلت لها وتُركت في مقصورتها عملات 50 بنسًا، مما يشير إلى احتمال أنها ستؤدي فعلًا جنسيًا في المقابل.

وزعمت نساء أخريات أنهن طُلب منهن في كثير من الأحيان القيام بأفعال جنسية وكثيرا ما تعرضن للصراخ الكلامي وضربهن بألواح الكتابة والأقلام.

ويُزعم أن الانتهاكات هذه تحدث منذ أكثر من عقد، بعد رفع الحظر على المجندات في عام 2011.

وقال الأدميرال السابق في البحرية كريس باري لـ(بي بي سي) إنه يعتقد أن القضية كانت أيضًا انعكاسًا للمجتمع الأوسع. وقال "أخشى أن يتم نقل بعض السلوك الجنسي الذي نراه في مكان العمل العادي إلى الغواصات ، كما تتوقع ، وبالطبع في بيئة مضغوطة يصبح كل شيء مبالغًا فيه".

قيادة صارمة

وقال إن القضية تتطلب قيادة صارمة، بما في ذلك "عدم التسامح مطلقا من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى" عندما يتعلق الأمر باتهامات بالتحرش الجنسي.

وأضاف أنه عندما تولى قيادة سفن مختلطة من الجنسين، أخذ اتهامات الاعتداء "بجدية بالغة".

وقالت إيما نورتون، من مؤسسة خيرية مركز العدالة العسكرية، إن أي تحقيق سيظل يشمل "البحرية الملكية تحقق مع البحرية الملكية".

وأضافت: "ما كان كثير من النشطاء ونساء الخدمة ينادون به منذ سنوات عديدة، هو سحب المسؤولين عن التحقيق في الشكاوى الخطيرة مثل هذه من الخدمات الفردية وتسليمهم إلى هيئة مستقلة".

سمعة احترافية

ووفقا لموقع وزارة الدفاع، فإن خدمة الغواصات "غير مرئية وغير معوقة" ، وأنها "بنت سمعة دائمة من حيث الاحتراف والشجاعة". وتشمل الخدمة غواصات (فانغارد كلاس) التي توفر الردع النووي للمملكة المتحدة.

وأظهرت الأرقام التي تم الكشف عنها في طلب حرية المعلومات (FOI) أنه اعتبارًا من عام 2019 ، كانت 1 ٪ فقط من موظفي خدمة الغواصات من الإناث.

وردًا على المزاعم ، قال الأدميرال سير بن كي: "أريد أن أطمئن شعبنا ، وأي شخص يقرأ هذا ، أن أي نشاط لا يرقى إلى أعلى المعايير التي تضعها البحرية الملكية هو أمر غير مقبول على الإطلاق وليس انعكاسًا حقيقيًا له". ما ينبغي أن تكون الحياة الخدمة".

وأضاف: "هذه الادعاءات بغيضة. لا مكان للاعتداء والتحرش الجنسيين في البحرية الملكية ولن يتم التسامح معه".

وظائف مجزية

وقالت وزارة الدفاع إنه بينما يتمتع معظم أفراد البحرية بوظائف مجزية، فإن بعض الأفراد، ومعظمهم من النساء، قد تأثروا بسلوك جنسي غير لائق.

وقالت إنها تقبل بالمزيد من العمل لتحسين تجربة جميع الأفراد وآليات الإبلاغ عن الجرائم الجنسية.

وإلى ذلك، قالت المُبلغة عن المخالفات الذي قال لصحيفة (ديلي ميل) إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل رجل أعلى رتبة حيث كانت نائمة لم يعد يخدم في البحرية. وقالت إنه تم فصلها من الخدمة بسبب حادثة منفصلة وحكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ لإفشاؤها معلومات سرية تهدد الأمن.

وفي عام 2019، نشرت وزارة الدفاع البريطانية تقريرًا مفصلاً عن السلوك غير اللائق تضمن عشرات التوصيات حول كيفية معالجة المشكلة، وشمل ذلك تحسين نظام الشكاوى والعمليات ، وتشجيع المزيد من الشكاوى ، والتعامل معها بشكل أفضل عند حدوثها.

جهد حازم

وقال التقرير "في نهاية المطاف، ومع ذلك، لا يمكن معالجة التحدي المتمثل في السلوك غير المناسب إلا من خلال جهد حازم عبر القوة بأكملها لتغيير الثقافة، مدفوعة بإصرار من القمة".

في وقت سابق من هذا العام ، ظهرت تقارير إعلامية توضح بالتفصيل مزاعم التنمر والشرب وكره النساء والتحرش الجنسي في فرقة "السهام الحمر" للعروض الجوية.

ودفعت سلسلة من الحوادث داخل فريق العرض الجوي الرئيسي رئيس هيئة الأركان الجوية إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق لم يتم الإبلاغ عنه بعد.

وفي العام الماضي ، قالت ديان ألين، اللفتنانت كولونيل متقاعد من الجيش البريطاني ، إن الجيش يحتاج إلى لحظة "أنا أيضًا"، في إشارة إلى الحركة التي شهدت تبادل الناس تجاربهم مع التحرش الجنسي.