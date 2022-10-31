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واشنطن: هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على فوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية "الحرة والنزيهة والموثوقة" على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو.

وقال بايدن في بيان "أوجّه تهانيّ إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على انتخابه رئيسا للبرازيل بعد انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة"، مضيفا أنه "يتطلع إلى العمل" معه "لمواصلة التعاون بين بلدينا".