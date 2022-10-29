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واشنطن: ستمثل نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الولايات المتحدة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ( APEC) التي تعقد في تشرين الثاني/نوفمبر في بانكوك، مع عودة جو بايدن إلى البيت الأبيض بعد جولة دبلوماسية، لحضور زفاف حفيدته.

وسيسافر بايدن إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ (كوب 27) في 11 تشرين الثاني/نوفمبر ثم يواصل جولته الدبلوماسية بالسفر من 13 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر إلى بالي الإندونيسية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بعد توقف في كمبوديا من 12 إلى 13 من الشهر نفسه لحضور قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (اسيان).

لكن الرئيس الأميركي لن يحضر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقرر عقدها في العاصمة التايلاندية يومَي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر، كما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

وستحلّ هاريس مكانه ثم تسافر إلى الفيليبين، الحليف القديم لواشنطن.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "زيارتها ستعيد تأكيد وتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة والفيليبين وتؤكد مدى تعاوننا كدولتين صديقتين وشريكتين وحليفتين".

وتأمل واشنطن في إقامة علاقات جيدة مع الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور، بعدما كانت العلاقات مضطربة مع سلفه رودريغو دوتيرتي.