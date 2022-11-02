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إيلاف من لندن: بعد ضغوط من نشطاء البيئة وأعضاء البرلمان، تراجع رئيس الوزراء البريطاني عن قراره بتخطي قمة المناخ COP27 في مصر الأسبوع المقبل.

وقال ريشي سوناك في بيان على تويتر: "لا يوجد ازدهار طويل الأمد دون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. و"لا يوجد أمن للطاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. ولهذا السبب سأحضر COP27 الأسبوع المقبل: لتقديم إرث غلاسكو لبناء مستقبل آمن ومستدام."

التزامات داخلية

وكان سوناك قال في وقت سابق البداية إنه لن يتوجه إلى المؤتمر في شرم الشيخ بسبب "التزامات داخلية ملحة أخرى".

لكن رئيس الوزراء واجه مجموعة من الانتقادات، حيث اتهمه زعيم حزب العمال السير كير ستارمر بإظهار "فشل القيادة" وقالت منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة إنه لا يأخذ تغير المناخ "بجدية كافية".

وكان 10 داونينغ ستريت غيّر مساره من قمة المناخ بعد الانتقادات، قائلاً إن حضور رئيس الوزراء كان "قيد المراجعة"، اعتمادًا على التقدم المحرز في التحضير للبيان الاقتصادي المقرر في 17 نوفمبر.

وجاء إعلان سوناك عن حضور القمة، غداة إعلان بوريس جونسون رئيس الوزراء الأسبق، بأنه سيذهب إلى شرم الشيخ.

سخرية المعارضة

وسارعت أحزاب المعارضة إلى السخرية من "المنعطف الصاخب" وادعت أن رئيس الوزراء سيذهب فقط لأنه "خزي" لفعله ذلك.

واتهم زعيم حزب العمال السير كير ستارمر سوناك بالعمل "باسم الإدارة السياسية" وليس المصلحة الوطنية، مضيفًا: "الرضوخ للانتقاد ليس القيادة".

وقال إد ميليباند، وزير المناخ في حكومة الظل العمالية: "لقد شعر رئيس الوزراء بالخزي للذهاب إلى COP27 بسبب سيل من عدم التصديق أنه لن يحضر. سيتجنب الإحراج لعدم توفير القيادة".

وزعمت المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين بشأن تغير المناخ، ويرا هوبهاوس، أن البيئة "ببساطة ليست أولوية" بالنسبة للحكومة الجديدة برئاسة سوناك، وأنه "لا يسعى إلا بعد أن يشعر بالحرج من حضور بوريس جونسون".

خطوة محرجة

وقالت كارولين لوكاس ، النائبة الوحيدة عن حزب الخضر: "يسعدني أن أرى تحول سوناك الصاخب في COP27، لكن يا لها من خطوة خاطئة محرجة على المسرح العالمي. فليكن هذا درسًا له - قيادة المناخ مهمة.

وأضافت: "الآن هو بحاجة ماسة إلى زيادة طموح المملكة المتحدة فيما يتعلق بأهداف خفض الانبعاثات ودفع ما ندين به لصناديق المناخ العالمية."

وكانت المملكة المتحدة ترأست قمة المناخ السابقة، COP26، في غلاسكو العام الماضي. وقدم قادة العالم سلسلة من التعهدات المتعلقة بالمناخ، وبلغت ذروتها في اتفاق لتعزيز أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية العام المقبل.

وتم الاتفاق على إنهاء وعكس إزالة الغابات، وخفض انبعاثات الميثان، والرحلة إلى صافي الصفر في قمة المناخ الحاسمة في غلاسكو العام الماضي والتي استمرت لمدة أسبوعين.