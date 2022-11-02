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سيول: أطلقت كوريا الشمالية أربعة صواريخ بالستية إضافية صباح الأربعاء على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي الذي رصد في وقت سابق إطلاق أكثر من عشرة صواريخ كورية شمالية سقط أحدها قرب المياه الإقليمية لسيول.

وأكدت سيول رصد إطلاق صواريخ قرابة الساعة 06,51 من موقعين في محافظة بيونغان الشمالية وصفتها بعد عملية تحليل، بأنها "صواريخ بالستية قصيرة المدى".