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القدس: أعلن الجيش الاسرائيلي الأربعاء أن مهاجماً فلسطينياً قتل برصاص الجيش الإسرائيلي بعدما نفذ عملية دهس أصاب خلالها جندياً إسرائيلياً بجروح خطرة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "شل حركة" الرجل الذي نفذ الهجوم على حاجز "بيل" عند مدخل قرية بيت عور التحتا وبيت عور الفوقا غرب رام الله وبين مستوطنة بيت حورون وبلدة موديعين الاسرائيلية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم تبليغها من قبل الارتباط العسكري أن الفلسطيني الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي هو حباس يوسف ريان ( 54 عاماً) من قرية بيت دقو القريبة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "المهاجم ترجل من سيارته مع فأس لمهاجمة الجندي الذي أطلق النار عليه. وأصيب الجندي بجروح خطرة ونقل إلى المستشفى".

وتأتي هذه الحادثة على خلفية تجدد المواجهات والعنف في الضفة الغربية المحتلة وغداة الانتخابات الاسرائيلية الثلاثاء التي يبدو أنها ستتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اليميني بنيامين نتانياهو العودة إلى السلطة.

وفي أعقاب الهجمات الدامية ضد إسرائيل في نيسان/أبريل نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 2000 غارة واقتحام في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وتركزت عمليات الجيش الإسرائيلي في منطقتي جنين ونابلس. وخلفت المداهمات والاشتباكات أكثر من 120 قتيلاً في الجانب الفلسطيني وهي أكبر حصيلة خلال سبع سنوات.