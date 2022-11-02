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إيلاف من بيروت: بعد عام من الانتخابات البرلمانية وبعد شهرين من جولة سريعة من الحرب الأهلية، تشكلت في العراق أخيرًا حكومة جديدة، وأتت مليئة بالمفاجآت، مثل كل شيء آخر في السياسة العراقية. على الرغم من هيمنة الكتل الموالية لإيران، فإن للحكومة الجديدة أيضًا وزراء وطنيون وملتزمون بالقانون يمكن لأميركا العمل معهم لمواصلة بناء قدرة الدولة العراقية وتطوير ديمقراطيتها الوليدة.

يقول حسين عبد الحسين في تقرير نشره موقع "ناشونال إنترست" الأميركي إن انتخابات عام 2021 أسفرت عن هزيمة المشرعين الموالين لإيران وانتصار ساحق لرجل الدين الشيعي المناهض للميليشيات مقتدى الصدر، "لكن هوايات الصدر دفعته إلى إصدار تعليمات لكتلته، التي كانت الأكبر آنذاك، بالاستقالة. انتهزت إيران ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي هذه الفرصة وأقامت مرشحيها الخاسرين كبديل، لتشكيل الكتلة الأكبر وفرضت تشكيل الحكومة".

من الدرجة الثانية

في 13 أكتوبر المنصرم، تلقى محمد شياع السوداني دعوة لتشكيل حكومة. جادل النقاد العراقيون بأن السوداني تم اختياره لأنه كان سياسيًا من "الدرجة الثانية" يمكن كتلته البرلمانية المؤيدة لإيران أن تديره كما تريد. وكان المالكي وكتلة دولة القانون التي ينتمي إليها أكبر مؤيدي السوداني. منذ إطاحته في عام 2014، كان المالكي مهووسًا باستعادة رئاسة الوزراء. وهكذا جعل دعمه للسوداني الكثيرين يعتقدون أن رئيس الوزراء السابق كان يبحث عن مقعد أكثر دفئًا حتى يتمكن من العودة. مع ذلك، فإن تشكيلة حكومة السوداني أشارت إلى أنه قد لا يكون، بعد كل شيء، في جيب المالكي أو جيب طهران، كما كان يعتقد حتى الآن.

أبقى السوداني، الكردي فؤاد حسين، من الحكومة السابقة، وزيراً للخارجية. وأعطي الدفاع لثابت العباسي من الكتلة السنية. لكن المفاجأة أن اللواء الشيعي عبد الأمير الشمري عُيِّن وزيراً للداخلية. تتولى وزارة الداخلية كشوف رواتب الميليشيات الموالية لإيران، والتي تعمل تحت مظلة منظمة تُعرف باسم وحدات الحشد الشعبي، بتكلفة سنوية تبلغ ملياري دولار. ومع ذلك، فإن الشومري هو ضابط محترف في الجيش لا يقدر كثيرًا الميليشيات. في عام 2015، ذهب إلى حد أمره باقتحام مقر كتائب حزب الله، الميليشيا الإيرانية الرئيسية في العراق، بحسب ما يقول عبد الحسين.

في برنامجه الوزاري، وعد السوداني بإتاحة جميع الموارد الممكنة لتطوير وتمكين الجيش الوطني والشرطة الفدرالية، واصفًا هاتين الوكالتين بأنهما "ضامنتا السلم الأهلي والأمن القومي وإنفاذ القانون"، وهو انتقاد واضح للميليشيات الإيرانية التي تسند لنفسها مثل هذه الأدوار. لم يذهب السوداني إلى حد الوعد بحل الميليشيات الموالية لإيران المثيرة للجدل ونزع سلاحها، لكن تعيين الشمري قد يزرع التوتر في الحشد الشعبي وطهران.

جائزة ترضية

إلا أن السوداني، بحسب عبد الحسين، عرض على إيران وميليشياتها جائزة ترضية. تم تعيين أحمد الأسدي، وهو أحد رعايا طهران منذ فترة طويلة والمتحدث السابق باسم وحدات الحشد الشعبي وقائد ميليشيا جند الإمام، وزيراً للعمل. كان الأسدي، الذي زار الولايات المتحدة في عام 2015 لحشد الدعم لوحدات الحشد الشعبي بين الأميركيين العراقيين، زئبقيًا سياسيًا، وغالبًا ما يغير مناصبه لخدمة مصالحه الشخصية. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيعمل لصالح طهران داخل الحكومة العراقية.

ثمة نقطة مضيئة أخرى في الحكومة العراقية الجديدة هو وزير المالية طيف سامي. تم تعيينها أول مرة في الوزارة في عام 1985، وتسلقت الرتب وفازت بالعديد من الألقاب، بما في ذلك "المرأة الحديدية" و "الست ماكو فلوس". عُرفت سامي بالصدق والتقشف والوقوف في وجه الممارسات الفاسدة والموظفين. وتلقت عدة تهديدات و- ذات مرة- رأت منزلها محاطًا بالبلطجية ورجال الميليشيات.

بصفته نائباً منذ عام 2010، حاول السوداني الاستيلاء على شركات الاتصالات الثلاث التي تدير شبكة الهاتف الخلوي في العراق، متهماً إياها بالفساد. ومع ذلك، فإن إعطاء الحقيبة إلى حليف للمالكي، المرتبط باختلاس الأموال العامة والفساد الآخر، يهدد مشروع السوداني الخاص لمكافحة الفساد.

في برنامجه، يبدو أن السوداني قد تبالغ في الوعود. قدم خطة طموحة لإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام، مع قانون انتخابي جديد تمت الموافقة عليه في غضون ثلاثة أشهر، وهو أمر صعب بالنظر إلى سياسات العراق الفوضوية.

خطة اقتصادية

كما قدم السوداني تفكيرًا اقتصاديًا أصيلًا، بما في ذلك خطط لفطم العراق عن عائداته النفطية وتنمية قطاع خاص قادر على المنافسة يمكنه الاعتماد على السكان الشباب والمتعلمين. تتراوح أعمار أكثر من 40 في المئة من العراقيين بين سن العاشرة والتاسعة والعشرين.

مدعومًا بسوق النفط الصاعد ومع متوسط عائدات الحكومة 10 مليارات دولار شهريًا، حقق العراق فوائض. لتبديل الاقتصاد من إيجار النفط إلى الخدمات، في غضون عام، يبدو وكأنه تلة شديدة الانحدار لا يمكن تسلقها. ومع انشغال نظام طهران بإخماد الحرائق الداخلية التي أشعلتها إساءة استخدامه للمحتجين المناهضين للحجاب، شكلت حكومة عراقية جديدة قبل ستة عشر يوما من انتهاء تفويض السوداني بتشكيل الحكومة. اجتمع البرلمان من دون أن تسقط عليه صواريخ الميليشيات.

مع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان شهر العسل العراقي سيستمر، وتستفيد بغداد من أمثال الشمري وسامي، أو إذا سارت الأمور جنوبًا وانتصر حلفاء المالكي.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "ناشونال إنترست"