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إيلاف من لندن: أكد برلماني كبير من حزب المحافظين البريطاني أن بوريس جونسون سجل عددًا كافيًا من أعضاء البرلمان ليقوم بتحدي ريشي سوناك لقيادة حزب المحافظين.

وانسحب جونسون بشكل كبير من السباق وسط تكهنات بأنه لم يكن لديه 100 ترشيح، وهو عدد الترشيحات المطلوبة. لكن السير غراهام برادي، رئيس لجنة 1922 التي تدير انتخابات زعامة حزب المحافظين، قال إن جونسون قرر للتو عدم الترشح.

جونسون يهنىء

بعد تعيين سوناك رئيسًا للوزراء بلا منازع، غرد جونسون: "تهانينا لريشي سوناك في هذا اليوم التاريخي، هذه هي اللحظة الملائمة للمحافظين لمنح رئيس الوزراء الجديد دعمهم الكامل والصادق".

وقدم رئيس الوزراء السابق تهنئته بعد يوم من رسائل رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ليز تراس وزميلتها في القيادة، بيني موردونت.

في خطابه، قال سوناك إنه "سيكون ممتنًا دائمًا" لجونسون على "إنجازاته المذهلة" في المرتبة العاشرة، وتعهد بتقديم بيان المحافظ لعام 2019. وقال: "سأكون دائمًا ممتنًا لبوريس جونسون على إنجازاته الرائعة كرئيس للوزراء وأنا أقدر دفئه وكرم روحه".

وتحدث برادي أيضًا لأول مرة عن اجتماعه بليز تراس عندما أدركت أنها لا تستطيع الاستمرار في منصب رئيس الوزراء.

الدردشة اسهل

وقال البرلماني المخضرم إن الدردشة كانت "الأسهل والأكثر مباشرة" من بين المحادثات الثلاث المماثلة التي أجراها مع قادة المحافظين الذين يواجهون نهاية فترة وجودهم في السلطة "لأنها توصلت إلى نفس النتيجة" مثله.

وبصفته رئيسًا للجنة النيابية القوية 1922، يقع على عاتق السير غراهام مسؤولية توصيل الأخبار السيئة لقادة حزب المحافظين المتشبثين بالسلطة بأنهم لم يعودوا يحظون بدعم نوابهم.

في مقابلة مع "بي بي سي"، قال غراهام إنه قرر الاتصال بداونينغ ستريت ليخبر تراس بأن موقفها "غير مستدام" بعد "الفوضى المطلقة" خلال أحد تصويت مجلس العموم الأخير لإدارتها.

وكان الارتباك حول مصير تراس، جاء بشأن ما إذا كان التصويت على التكسير الهيدروليكي تصويتًا على الثقة بها من جانب البرلمان، وسط تراجع الدعم لرئاستها للوزراء المنكوبة من نواب حزب المحافظين.