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سان بطرسبورغ: افتتحت مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية أول مقر لها في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية الجمعة، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وأعلن يفغيني بريغوجين الذي أكد أخيرا أنه أسس هذه المجموعة السرية للغاية ونشرها في دول في أميركا اللاتينية وإفريقيا وأوكرانيا، افتتاح المكتب في يوم الوحدة الوطنية في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لشركته كونكورد.