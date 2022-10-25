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إيلاف من بيروت: كان الشخص المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا الذي أخبره بشأن نكبات جيشه في أوكرانيا هو يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة مرتزقة روسية تلعب دورًا حاسمًا في ساحة المعركة في أوكرانيا، وفقًا لما قاله مسؤولون أميركيون لصحيفة "واشنطن بوست".

موقف مهتز

وقال المسؤولون الذين تحدثوا دون الكشف عن هويتهم لمناقشة معلومات استخباراتية حساسة إن انتقادات بريغوجين رددت ما كان يقوله علنا لأسابيع. لكن الكشف عن شعوره بالراحة في مشاركة مثل هذا التوبيخ القاسي للجهود العسكرية الروسية مع بوتين في مكان خاص يُظهر كيف يتصاعد نفوذه مع تعثر حرب موسكو في أوكرانيا. كما يسلط الضوء على الموقف المهتز للقيادة الرسمية لمؤسسة الدفاع الروسية، والتي تعرضت لانتقادات من بريغوجين وآخرين بعد شهور من الأخطاء والخسائر في ساحة المعركة.

إن إحباط بريغوجين من وزارة الدفاع الروسية وتوتره المتزايد مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هما أيضًا موضوع تقرير استخباراتي أميركي منفصل تم تداوله بين المسؤولين في واشنطن، وفقًا لأشخاص قرأوا الملف.

لسنوات، عمل بريغوجين في ظل القوة الروسية، نافيًا صلاته بمجموعة واغنر سيئة السمعة ومصنع الإنترنت في سانت بطرسبرغ الذي قالت السلطات الأميركية إنه تدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016. ساعد في تعزيز أهداف الكرملين الخارجية خارج الهياكل الرسمية، وحصل على لقب "طاهي بوتين" بسبب ملكيته لمطعم في سانت بطرسبرغ كان يتردد عليه بوتين وشركة تموين تتفاخر بعقود روسية مربحة على مستوى الدولة.

إلى العلن

لكن في الأسابيع الأخيرة، انطلق بريغوجين إلى العلن في ظهور دراماتيكي لأول مرة في الحياة العامة الروسية، معترفًا بقيادة فاغنر ومهاجماً علنًا القيادة العسكرية الروسية على أخطائها. ووفقًا لتقرير الاستخبارات الأميركية الذي تم تداوله في واشنطن، أعرب بريغوجين عن رأيه بأن وزارة الدفاع الروسية تعتمد كثيرًا على مجموعة فاغنر ولا تمنحها الأموال والموارد الكافية لإنجاز مهمتها في الصراع.

يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأميركية أن بريغوجين نشر مؤخرًا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يصور مسلحي فاجنر وهم يشكون نقص الطعام والإمدادات، للضغط على الكرملين كي يزيد التمويل لمجموعته. وقال شخص قرأ التقرير: "إن قرار بريغوجين بمواجهة بوتين ليس سوى أحدث علامة على عدم رضاه".

لكن بريغوجين نفى حصوا أي اتصال شخصي أخيرًا مع بوتين في تصريحات أدلى بها لصحيفة واشنطن بوست في وقت متأخر من يوم الاثنين. قال: "أولًا، لم أتواصل شخصيًا مع فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين مؤخرًا. ولم أنتقد إدارة القوات المسلحة لروسيا الاتحادية أثناء الصراع في أوكرانيا. لذلك لا يمكنني التعليق على أي شيء". كما قال إنه لم يشاهد مقطع فيديو لقوات فاغنر تشكو من الطعام والمؤن.

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق على التفاعل بين بريغوجين وبوتين.

أوغاد حفاة

في وقت سابق من هذا الشهر، قال بريغوجين في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن كبار ضباط الجيش الروسي ليسوا على اتصال بالوضع على الأرض في أوكرانيا. قال: "أعتقد أننا يجب أن نرسل هؤلاء الأوغاد حفاة إلى الأمام بالبنادق الآلية".

من غير الواضح ما إذا كان بريغوجين يركز في المقام الأول على انتزاع المزيد من النفوذ داخل مؤسسة الدفاع الروسية أو إذا كان لديه طموحات سياسية أكبر لنفسه أو للمقربين منه.

ومع استمرار الانتقادات العلنية لبوتين، تحمل شويغو وطأة الإحباط بسبب الصراع، وفي الأشهر الأخيرة "تم تهميشه داخل القيادة الروسية، حيث قام قادة العمليات بإطلاع بوتين مباشرة على مسار الحرب"، وفقًا لتقييم وزارة الدفاع البريطانية في أغسطس المنصرم.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية