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لندن: سيرفع اوكرانيون فروا من بلادهم التي تشهد حربا وقالوا انهم ضحايا مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، دعوى قضائية في المملكة المتحدة ضد المنظمة المعروفة بانها قريبة من نظام موسكو، كما اعلن الثلاثاء أحد المحامين الذين يمثلونهم.

قال جيسون ماكوي من مكتب المحاماة ماكوي جوري آند بارتنرز خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إن هذه الشكوى "باسم الضحايا الأوكرانيين الشجعان" ضد مجموعة فاغنر ورئيسها يفغيني بريغوجين "سترفع امام المحكمة العليا في لندن" وتهدف إلى الحصول على تعويضات مالية.

واضاف "انها المرة الاولى في العالم التي يقاضي فيها ضحايا فاغنر وأمثالها بتهمة الارهاب واستخدام اسلحة حربية والحرب غير الشرعية التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وقال "إنها لحظة تاريخية لكن إجراءات أخرى ستبدأ قريباً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".