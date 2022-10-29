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إيلاف من لندن: اتهمت روسيا ببيانين من وزارتي الخارجية والدفاع، بريطانيا، بالمشاركة في هجوم طال سفنا في ميناء سيفاستوبول في البحر الأسود فجر السبت.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الذي نفذته أوكرانيا على سيفاستوبول.

وتعرضت سيفاستوبول اليوم السبت لأكبر هجوم واسع النطاق منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، نفذته القوات الأوكرانية باستخدام طائرات بدون طيار.

وأعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن قوات أسطول البحر الأسود صدت الهجوم في مياه خليج سيفاستوبول. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية كانت تستهدف المنشآت العسكرية لأسطول البحر الأسود.

كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم السبت، أن الهجوم تم تنفيذه من قبل القوات التابعة للمركز الخاص 73 الأوكراني للعمليات البحرية بتوجيه من متخصصين بريطانيين موجودين في مدينة أوتشاكيف، بمنطقة نيكولايف

هجوم السيل الشمالي

وعلى صلة، قالت وزارة الدفاع الروسية إن ممثلين عن البحرية البريطانية شاركوا في التخطيط وتنفيذ الهجوم في بحر البلطيق في 26 سبتمبر الماضي لتخريب أنابيب السيل الشمالي 1 و2 لنقل الغاز.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إنه "وفقا للمعلومات التي توفرت، شاركت وحدات من البحرية البريطانية في التخطيط وفي تنفيذ العمل الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر لتخريب خطوط أنابيب السيل الشمالي-1 والسيل الشمالي-2" لنقل الغاز الروسي.

وتمتد خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد. ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.