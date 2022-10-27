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إيلاف من بيروت: قبل معركة الشتاء التي تلوح في الأفق في أوكرانيا، ادعى الرئيس فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بتحد أن قواته لن تدفع القوات الروسية إلى الخلف على طول الجبهات الحالية فحسب، بل ستحرر القرم أيضًا. في نفس اليوم، تعهد زعيم الشيشان المثير للجدل، الكولونيل رمضان قديروف بأن تحتل القوات الروسية كل أوكرانيا، وأن قواته لن تأخذ أسرى في المعركة، ولكن "سنحرقهم" جميعًا.

مع ذلك، لهذه المعركة تداعيات كبيرة على الأمن القومي الأميركي، حيث يتزايد خطر استخدام الأسلحة النووية جنبًا إلى جنب مع تصاعد الصراع التقليدي.

ينصب معظم اهتمام الغرب على المكاسب الأوكرانية التي تحققت منذ أواخر أغسطس في خاركيف في الشمال وخيرسون في الجنوب. لكن هذه التطورات السريعة قد تم تقليصها الآن إلى خطوط ثابتة نسبيًا على جبهة خاركيف في الشمال، وجبهة دونباس في الشرق، وجبهة خيرسون في الجنوب. أرسلت روسيا قوات التعزيز الطارئة لتحقيق الاستقرار في الخطوط في كل موقع بينما تدخل القوات الأوكرانية في وقفة عملياتية بينما تسعى إلى إعادة بناء قوتها الضاربة.

توسيع القتال

لكن التحركات الروسية والأوكرانية تتركز إلى حد كبير على الاستمرار في القتال الحالي أو توسيعه. إنها المعركة التي من المحتمل أن تأتي بعد ذلك، ومع ذلك، فهي الأكثر أهمية، لكل من المقاتلين المباشرين والولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية التصعيد النووي.

يرفض عدد كبير جدًا من الخبراء في الولايات المتحدة والغرب خطر الاستخدام النووي في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصف بعض الخبراء الخطر بأنه " منخفض جدًا جدًا ". بعد تهديد بوتين المستتر باستخدام الأسلحة النووية الشهر الماضي، سألت شبكة "سي أن أن" الرئيس الأميركي جو بايدن عما إذا كان يعتقد أن بوتين سيستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا. أجاب: "حسنًا، لا أعتقد أنه سيفعل ذلك". مع ذلك، نظرًا للتوسع الكبير المحتمل للصراع التقليدي هذا الشتاء - واستجابة الغرب للتصعيد - فإن مخاطر استخدام الأسلحة النووية حقيقية جدًا.

بعد أن أمر بوتين بحشد ما لا يقل عن 300 ألف جندي إضافي، كانت روسيا تستعد بقوة لتوغل جديد كبير في أوكرانيا، من المرجح أن يتم إطلاقه في نوفمبر. يعمل بوتين على حشد القوات وإمدادات الحرب في المناطق الروسية الست المتاخمة لأوكرانيا، وهناك خطر يتمثل في أن يسعى هجوم بوتين إلى الانتقال إلى حدود أوكرانيا الغربية لقطع جميع الإمدادات القادمة من الغرب، والتي بدونها لن تستطيع كييف الاستمرار في حربها ضد موسكو.

غرب غير خائف

في هذه الأثناء، في محاولة لإظهار أن الغرب غير خائف من أي تهديدات نووية آتية من الكرملين، أطلق الناتو الأسبوع الماضي مناورة للردع النووي. وادعى الحلف أن التدريبات لم تكن "مرتبطة بأي أحداث عالمية جارية"، لكنها مصممة "لضمان بقاء رادع الحلف النووي آمنًا وفعالاً". انخرطت روسيا، الأربعاء، في تدريبات إطلاق نووي خاصة بها.

قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن الغرض من تدريبات موسكو محاكاة "ضربة نووية ضخمة" من جانب روسيا رداً على هجوم نووي على أراضيها من عدو لم يذكر اسمه. تضمنت التدريبات الروسية إطلاق عدة صواريخ باليستية ذات قدرة نووية وصواريخ كروز. تأتي هذه التدريبات وسط مزاعم مبارزة من جانب روسيا وأوكرانيا بأن الطرف الآخر يعد سرًا لاستخدام علم كاذب لـ " قنبلة قذرة " نووية في أوكرانيا، في محاولة لإلقاء اللوم على الجانب الآخر.

بكل المقاييس، خطر المواجهة النووية - سواء بسبب سوء التقدير القاتل أو الخطأ أو الحادث - أعلى من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في أكتوبر 1962. لا شيء متعلقًا بالحرب التقليدية بين موسكو وكييف يهدد الأمن القومي الأميركي. يجب أن يكون واضحًا بما لا يدع مجالًا للشك، إذًا، أنه لا ينبغي لنا الانخراط في تهديدات ومناورات نووية استفزازية أو محاولة الظهور بمظهر أقوى من الجانب الآخر.

الهزيمة أو الفناء

منذ عام 1945، لم يضطر العالم إلى الإبحار في وضع يخوض فيه عدو مسلح نوويًا حربًا واسعة النطاق يمكن أن يخسر فيها. يحاول الغرب بقوة مساعدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هزيمة روسيا عسكريًا وطردهم من الأراضي الأوكرانية. يخطط بوتين الآن لشن هجوم شتوي كبير لمحاولة هزيمة جيش زيلينسكي.

مع الحديث الفضفاض عن الأسلحة النووية من جميع الأطراف، واحتمال قيام جهة فاعلة غير عقلانية بتفجير "قنبلة قذرة"، وخطر أن ينجح الغرب يومًا ما في مساعدة أوكرانيا على هزيمة بوتين - ما يضعه في موقف متقلب، والاضطرار إلى الاختيار بين القبول السلبي بهزيمته التقليدية أو الاستسلام لأغنية صفارات الإنذار بأن الأمر بضربة نووية تكتيكية قد يمنحه النصر، نواصل السير بشكل عرضي نحو كارثة نووية.

التكلفة التي سيتكبدها بلدنا والبشرية لحرب نووية ستكون مروعة. من الممكن ألا ننجو. في الوقت الحالي، نخاطر بلا تفكير بوجودنا كأمة بسبب حرب في أقصى شرق أوروبا لا تشكل حاليًا أي تهديد لرفاهيتنا أو لأمننا القومي. هناك ما هو أكثر كثيرًا من مجرد مصالح رئيس أوكرانيا. على واشنطن إعادة توجيه أولوياتها على الفور لإبراز أمن شعبنا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "1945" الأميركي