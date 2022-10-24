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واشنطن: أعلن مسؤول عسكري أميركي رفيع الاثنين أن الولايات المتحدة "ما زالت لا تملك اي مؤشر" الى أن روسيا قررت استخدام أسلحة نووية أو كيميائية أو جرثومية في أوكرانيا، في وقت تخشى كييف وحلفاؤها تصعيداً من جانب موسكو.

وقال المسؤول طالباً عدم كشف هويته "ما زلنا لا نملك اي مؤشر الى أن الروس قرروا استخدام أسلحة نووية"، مضيفاً "ليس هناك أي معلومة تفيد بانهم اتخذوا قراراً باستخدام أسلحة نووية أو جرثومية أو كيميائية في ساحة المعركة".

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا الأمر يشمل القرار باستخدام "قنبلة قذرة"، قال المسؤول "نعم".

وأضاف "طبعاً، نواصل الرصد من قرب ونبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع حلفائنا وشركائنا والأوكرانيين والروس".

وأعلنت موسكو أن رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف أجرى الاثنين مباحثات هاتفية مع نظيره الاميركي الجنرال مارك ميلي تناولت موضوع "القنبلة القذرة" التي تتهم موسكو الجيش الأوكراني بأنه يعتزم استخدامها، الأمر الذي تنفيه كييف بشدة.

وأكدت هيئة الأركان الأميركية حصول هذه المباحثات في بيان مقتضب ولكنها لم تشر الى ما تطرقت اليه.

واكدت روسيا الاثنين أن أوكرانيا باتت في "المرحلة النهائية" من صنع "القنبلة القذرة".