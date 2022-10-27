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واشنطن: حذّر البنتاغون في استراتيجيته النووية الجديدة التي نشرت الخميس من أن الولايات المتحدة تعتبر أن الأسلحة النووية تهدف إلى "ردع أي هجوم استراتيجي" حتى لو كان تقليدياً.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين "يشمل ذلك استخدام السلاح النووي، مهما كانت قوته، كما يشمل الهجمات الاستراتيجية الكبيرة جداً باستخدام وسائل غير نووية"، موضحاً أن هذه المقاربة الجديدة تهدف إلى "تعقيد اتخاذ القرارات" بالنسبة للعدو.

تحتوي الوثيقة أيضا على تحذير صارم لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من استخدام ترسانة بلاده النووية المتنامية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن "أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها سيكون مرفوضا وسيؤدي الى نهاية هذا النظام. ليس هناك أي سيناريو يستطيع نظام كيم ان يستخدم فيه أسلحة نووية ويبقى".

وكان كيم قد أعلن أن وضع بلاده كقوة نووية "لا رجعة فيه"، ما وضع عمليا حدا للمفاوضات بشأن برامج تسلحها.