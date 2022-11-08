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إيلاف من لندن: وصف طبيب ونائب عراقي سابق قرار وزير التعليم العالي الجديد بأستحداث 3 كليات طب أهلية بينها فرع لإيرانية بأنه يوم أسود وبداية حقبة لتخريج أنصاف أطباء.

وقال النائب السابق الدكتور جواد الموسوي في بيان اليوم اطلعت "ايلاف" على نصه ان قرار وزارة التعليم العالي والبحث العالمي الجديد نعيم العبودي باستحداث 3 كليات طب عام أهلية يشكل يوما أسود في تاريخ التعليم العراقي يدخله في حقبة جديدة لتخريج انصاف اطباء.

يشار الى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد نعيم العبودي هو قيادي في عصائب أهل الحق الموالية لايران.

فرع لكلية طب جامعة طهران في كربلاء

أضاف الموسوي انه "يوم أسود في تاريخ التعليم في العراق. فقد تم أمس وبطريقة غير مسبوقة استحداث 3 كليات طب عام أهلية هي: الكفيل، العين، وفرع لجامعة طهران في كربلاء على الرغم من قرار مجلس الوزراء رقم 92 وبيانات النقابات المهنية وخطابات أعضاء البرلمان ولجنة التعليم النيابية".

وأكد ان قرار العبودي في استحداث 3 كليات طب عام أهلية يشكل مخالفة جسيمة لقانون التعليم العالي الاهلي رقم 25 لعام 2016، وتعارضا مع رفض وزارة التخطيط في مخالفات صارخة لكل القوانين والانظمة والتعليمات والضوابط.

كما سبق للامانة العامة لمجلس الوزراء ان اصدرا امرا الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ابريل الماضي بأيقاف استحداث الجامعات والكليات الاهلية.



نعيم العبودي وزير التعليم العالي العراقي الجديد القيادي في مليشيا عصائب أهل الحق أُتهم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 بأرتكاب "يوم تعليمي أسود"

تخريج أنصاف أطباء

أشار الموسوي الى ان قرار الوزير العبودي يأتي في وقت يمتلك العراق حاليا 36 كلية طب عام، وهي أكثر من كليات الطب العام في بريطانيا.

ونوه الى انه في عام 2027 سيكون عدد الاطباء في العراق اكثر من 95 ألف طبيب، والرقم المعياري للعراق حوالي 2 وكل هذه الزيادة في الخريجين من الأطباء يرافقها نقص شديد في البنى التحتية للكليات الطبية، وخاصة المستحدثة، وفي مقدمتها الاهلية مع عدم توفر كوادر التدريس وعدم وجود مستشفى تعليمي يحوي أدنى المتطلبات ونقص شديد في المستشفيات والدرجات الوظيفية.. مؤكدا ان كل هذا ياتي والعراق ما زال غير حاصل على الاعتمادية الدولية لكليات الطب العام.

دكاكين طبية تجارية

ووصف النائب السابق فتح المزيد من كليات الطب الاهلية في العراق بأنه "فتح لدكاكين تجارية لتخريج انصاف أطباء لايهدف إلا للربح المادي وبضغط من جهات معروفة حيث تم تغيير لجان الاستحداث الرصينة واستبدالها باخرين".

ودعا الموسوي المرجعيات الدينية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى "التدخل الفوري لإنقاذ العراقيين والحفاظ على صحتهم وإلغاء أوامر الاستحداثات التي صدرت الإثنين من وزارة التعليم العالي وتشكيل لجنة رصينة لتدقيقها واحالة المقصرين للقضاء".

وحمل الموسوي "المسؤولين عن هذه الاستحداثات وخاصة اللجان التي وافقت عليها المسوولية الكاملة".. منوها الى انهم "اما خضعوا للضغط أو ضللوا الوزارة".. مطالبا هيئة النزاهة ولجنة النزاهة والتعليم البرلمانية بفتح تحقيق فوري في الموضوع.

وشدد على ضرورة "ايلاء النقابات المهنية وجماهيرها الاهتمام بهذا الخرق التعليمي والوقوف ضد هذه الهجمة على رصانة التعليم العالي وبالاخص الطبي في العراق".. وناشد كل الشرفاء للتحرك الفوري لإيقاف المتاجرة بصحة العراقيين بهذه الطريقة الرخيصة.. محذرا من انه "سيكون للحق ورجاله صولات".

يشار الى ان عدة وثائق لقرارات حكومية نشرنها وكالة "ناس" العراقية قد اظهرت صدور عدة قرارات من مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي ولجان مختصة مطلع العام الحالي تؤكد التوقف عن استحداث كليات واقسام طب الاسنان والصيدلة في الجامعات والكليات الحكومية والاهلية وكليات وأقسام المهن الصحية.

وزير ميليشياوي

يذكر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد نعيم العبودي هو قيادي في كتلة "صادقون" الممثلة لميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعي. وكان قد اكد في تصريحات تلفزيونية مؤخرا تابعتها "ايلاف" أنه يتبع ولاية الفقيه الايرانية للمرشد الاعلى علي خامنئي.

وفي نص التصريح، يقول الوزير: "انا نؤمن بولاية الفقيه وبالنسبة لنا إن ما نؤمن به والعمود الفقري لنا ثقافيا وعقائديا هو ولاية الفقيه أي اننا نؤمن بولاية الفقيه".

تسلم العبودي مهام وزارة التعليم العالي رسميا في 30 أكتوبر المنصرم ووجه له رئيس جامعة الانبار قبل عام 2003 الذي صار في رئاسة جامعة الكوفة بمحافظة النجف نبيل عمار رسالة في تغريدة على "تويتر" قائلا: "نعيم.. من مفارقات القدر اني كنت رئيسا لجامعة الكوفة بعد انتقالي من رئاسة جامعة الانبار قبل الاحتلال وكنت انت طالبا فيها.. اليوم انت وزير بعد حصولك على دكتوراه مزورة وأنا مطارد.. فقط للعلم .. هي كبيرة جدا عليك ولا يليق بكوادر التعليم العالي والجامعات أن يحدو ركبهم مزور شهادات".

وفي التعليقات على تولي العبودي حقيبة التعليم العالي، اشار راشد حسون على تويتر قائلا "مصيبة"، فيما اعتبر علي عبد الحسين تصرح الوزير بالولاء لخامنئي كارثة على الاجيال الجديدة.. بينما اكد المعلق حبيب محسن أن "الوزير حصل على شهاداته من جامعات في لبنان واخرى أهلية في العراق غير معترف بها علميا".

يشار الى ان اثنين من وزراء الحكومة الجديدة للسوداني ينتميان الى الميليشيات المسلحة الموالية لايران، هما العبودي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، الامين العام لميليشيا كتائب جند الامام والناطق سابقا باسم الحشد الشعبي، وهو رئيس كتلة "سند" ضمن تحالف "الفتح" برئاسة رجل ايران هادي العامري.