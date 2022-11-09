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باريس: دعا الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران إيطاليا الأربعاء إلى "تأدية دورها" و"احترام التزاماتها الأوروبية" عبر استقبال السفينة "أوشن فايكنغ" التي علق مئات المهاجرين على متنها.

وقال فيران إن "السفينة موجودة حاليا في المياه الإقليمية الإيطالية وهناك قواعد أوروبية واضحة جداً قبلها الإيطاليون الذين هم في الواقع المستفيد الأول من آلية التضامن المالي الأوروبية".

وأضاف الناطق الفرنسي أن "الموقف الحالي للحكومة الإيطالية ولا سيما التصريحات ورفض السماح لهذه السفينة بالرسو" أمر "غير مقبول".