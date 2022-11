إيلاف من بيروت: إن كنت رجل دين في إيران – الانتفاضة، فالدار ما عادت أمانًا. وإن كنت معممًا، فالسير وحيدًا في شوارع طهران، أو مشهد، أو زهدان، صار خطرًا.

فمنذ أسبوع ونيف، درج المنتفضون على اللحاق برجال الدين المعممين، كي يرموا عن رؤوسهم العمامات، من قبيل الاستهزاء بهم، وبمكانة صنعوها لأنفسهم على أنقاض أحلام الشعب الإيراني وإرادته وحقه في حرية العيش والتعبير.

وشاعت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، أقل ما يقال فيها إنها غير مألوفة في بلد رازح تحت حكم الملالي منذ أكثر من أربعة قرون، فيما الاحتجاجات الغاضبة مستمرة في كل أنحاء إيران، امتدادًا لغضب شعبي فجره مقتل مهسا أميني بعدما احتجزتها شرطة أخلاق طهران، بحجة سوء ارتدائها حجابها.

وتصدر وسم #عمامه_پرانی بالفارسية (عمامة أكل الدهر عليها وشرب بالعربية) الاتجاهات في تويتر في إيران، بعدما نشر ناشطون عددًا كبيرًا من المقاطع المصورة، التي تظهر شبانًا وشابات يخرجون من اللامكان، في عزّ هذا اللازمان الإيراني القاتم، كي يطيحوا عمامة هذا الشيخ أو ذاك الإمام، إذ يمشي كل منهما في الطريق.

This is how a cleric protect his turbans from the anger of new generation in Iran.

Removing the turbans of clerics has turned into an act of protest & a daily routine for Iranian teenagers after regime killed #MahsaAmini & hundreds of innocent protesters.

pic.twitter.com/EGsf33Bwbf