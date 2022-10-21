قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



جاءت هذه الانتفاضة في وقت يشهد انقسامات في المؤسسة الحاكمة ناجمة عن التنافس على السلطة لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي. سيؤثر ذلك على استجابة النظام للاحتجاجات.

إيلاف من بيروت: تشهد إيران أكبر احتجاجات منذ ثورة 1979. وامتدت التظاهرات إلى ثمانين بلدة ومدينة، وقادت النساء العديد منها لأول مرة. قلب الحملة، الذي أشعله اعتقال الشرطة وقتل مهسا أميني لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح، أصبح يركز على القضية الأساسية لمكانة المرأة في المجتمع. وهذا يثير سؤالًا أكبر: هل يمكن للمجتمع أن يكون حراً حقًا بدون حقوق متساوية؟

هويات متداخلة

في الحقيقة، في 1978-1979 كانت هناك حركة في إيران من أجل العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان والحريات السياسية والسيادة الوطنية على أمل استعادة ديمقراطية تمثيلية ودستورية انقطعت مع الإطاحة بمحمد مصدق في عام 1953 على يد الشاه.

لم تبدأ الحركة كثورة، ناهيك عن ثورة إسلامية، لكنها هكذا أصبحت في غضون عام من الإطاحة بالشاه، حيث فاز روح الله الخميني ورجال الدين بالصراع على السلطة بين مختلف فصائل التحالف الذي أطاح بالنظام الملكي. كما كان الحال في عهد الشاه، ظل النظام سلطويًا ولكن كان له غرض وطني مختلف، وهيكل سلطة، وطبقة من المستفيدين.

تاريخياً، شكلت ثلاثة تأثيرات ثقافية ودينية هوية إيران الوطنية: الفارسية والإسلامية والحديثة. لقد عاش الإيرانيون معها كلها. جاءت الثورة وانتهى تركيزها المهيمن على الإسلام إلى إثارة نزاعين أساسيين في المجتمع، أولاً بين الإسلام والثقافة الفارسية، ثم بين الإسلام والتأثيرات الحديثة التي جعلت الإيرانيين يتطلعون إلى الحريات السياسية والديمقراطية. في الواقع، يكافح الإيرانيون من أجل الديمقراطية منذ أكثر من قرن. لسوء الحظ، تحملت النساء العبء الأكبر لكلا النزاعين.

ثلاثة أهداف

وعدت الثورة بثلاثة أهداف: العدالة الاجتماعية، الحرية والديمقراطية، والاستقلال عن هيمنة القوى العظمى. فشلت في أول اثنين، على الرغم من أن نهج النظام الشعبوي أدى بالفعل إلى تضييق الفجوة بين الريف والحضر، ووسّع الطبقة الوسطى، وجلب رعاية صحية أفضل وتعليمًا متاحًا. إلا أن الثورة حققت الهدف الثالث، لكن بتكلفة باهظة. ويرجع الفضل في ذلك إلى الثورة. فقد أسست سياسة خارجية قومية ومستقلة ركزت على الاعتماد على الذات. وقفت إيران في وجه الهيمنة الأميركية لكنها ذهبت بعيداً في توسيع أهدافها في المنطقة. بسياساتها وخطابها، هددت إيران استقرار حلفاء أميركا من العرب وتحدت التفوق الاستراتيجي لإسرائيل ببرنامجها النووي. واشنطن ردت بفرض أقسى العقوبات الممكنة، وخلقت مشاكل اقتصادية خطيرة للإيرانيين العاديين وأثارت استياء السكان.

قدم النظام نفسه على أنه محاصر من قوى أجنبية. كما تباهى بالفكر الإسلامي والقيم الأخلاقية التي كان الحجاب رمزًا سياسيًا مهمًا لها. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن قوانين الحجاب ليس لها قدسية دينية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل إخضاعًا منهجيًا للنساء يحرمهن من الحرية ويفرض قواعد بطريركية. من الواضح أن النظام يتلاعب بالدين لتأكيد سيطرته على الناس ويستخدم سياساته الداخلية والخارجية للدفاع عن نفسه. نجح في ذلك لكن على حساب الرفاه الاقتصادي لمعظم الإيرانيين وحرية وكرامة المرأة.

إلى أين؟

كانت هناك العديد من الاحتجاجات في إيران على مر السنين نابعًا في الأساس من المظالم الاقتصادية والإحباط الشعبي وخيبة الأمل من الثورة. لكن على عكس الماضي، لم تتمحور الاحتجاجات هذه المرة حول الفجوة بين التوقعات الاقتصادية والوقائع بل على سيطرة النظام على المجتمع والأخلاق، والعنف ضد المرأة. من الصعب تحمل الوحشية ضد مهسا أميني في مجتمع تتمتع فيه المرأة بالتعليم والمهن الناجحة والحريات الاجتماعية النسبية. على الرغم من فرض الحجاب وعدم المساواة القانونية بين الجنسين، أظهرت النساء الإيرانيات قوة أكبر وصوتًا أعلى مقارنةً بزمن الشاه. ومن المفارقات أنهن أصبحن أكثر قوة بعد الثورة. تطلعاتهن قديمة لكن لهجة التحدي جديدة. وهذا لا يلائم النظام.

إلى أين تتجه إيران من هنا؟ الوضع الاقتصادي السيئ يجعل من الصعب استمرار الحركات الاحتجاجية لفترة طويلة، خاصة وأن الناس يخاطرون بفقدان وظائفهم. الدول المجاورة التي شهدت مثل هذه الانتفاضات لم تحقق نتائج أفضل. على أي حال، لا يزال النظام قويًا بحيث لا يمكن التغلب عليه بالاحتجاجات، على الأقل في الوقت الحالي.

لقد جاءت هذه الحركة في وقت يشهد انقسامات في المؤسسة الحاكمة ناجمة عن التنافس على السلطة لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي. سيؤثر ذلك على استجابة النظام للاحتجاجات. الحرس الثوري الإسلامي، القوة الحقيقية وراء النظام، يحتكر اقتصاد إيران ومواردها. ربما يكون من مصلحة الحرس الثوري الإيراني السماح للمجتمع الإيراني بأن يصبح أكثر علمانية، بينما يحتفظ بالسيطرة في الخلفية ويسمح لرجال الدين بسحق الحركة بمساعدة ميليشيا الباسيج. وهكذا، قد يبقى النظام على قيد الحياة لكنه يخرج بشرعية أقل مما كان عليه من قبل.