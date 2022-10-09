قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: امتدت الاحتجاجات التي اجتاحت إيران بعد مقتل مهسا أميني إلى أكثر من خمسة وثمانين مدينة كبيرة وصغيرة. على عكس احتجاجات عام 2009، التي اعترض فيها الإيرانيون على شرعية انتخاباتهم، أو احتجاجات 2017 و 2019 التي استندت إلى قضايا اقتصادية ونظمها الفقراء بشكل أساسي، فإن الاضطرابات الحالية أكثر اتساعًا، والغضب جمع الإيرانيين عبر مجموعات اجتماعية.

تغيير أوسع

في الواقع، خلال احتجاجات الشهر الماضي، تقاربت القضايا الاجتماعية والسياسية. ما بدأ غضبًا ضد الحجاب الإلزامي تطور إلى انتقادات ضد النظام الحاكم. قال عماد أفروغ، الرئيس السابق للجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، إن المحتجين يطالبون بالمرونة في الحجاب والنظام بشكل عام. مع ذلك، لاحظ أيضًا أن الناس يطالبون أيضًا بتغيير أوسع؛ المجتمع والفقر وعدم المساواة والبطالة والتمييز متفشية. المجتمع الإيراني غارق في المشاكل ويبحث عن حلول.

الشعار المركزي للاحتجاجات، "المرأة، الحياة، والحرية" يكشف بدوره عن حقيقة ما يحصل. لعبت النساء دورًا مركزيًا في الاحتجاجات، وشجعت مطالبهن بالإصلاحات على ظهور وعي مجتمعي جماعي بالتحديات التي تواجهها المرأة الإيرانية. مع ذلك، وكما لاحظ سلافي جيجيك، فإن المطالب الكاملة للمتظاهرين شاملة من حيث أنها تتعلق بالقضايا التي تؤثر على الرجال أيضًا.

قادة الاحتجاجات ليسوا أعضاء في الطبقة الوسطى فحسب، بل هم أيضًا من الشباب، بمتوسط عمر يتراوح بين سبعة عشر وعشرين عامًا. كما أثار وجود هؤلاء الشباب إعجاب الإيرانيين الآخرين. على سبيل المثال، أشادت شخصيات عامة مثل نصر الله حكمت، الفيلسوف الإيراني، والمخرج سروش سحات، بمشاركة الطلاب الإيرانيين والشباب في الاحتجاجات، مشيرين إلى أنهم "تعلموا الدروس" من "شجاعتهم".

تجنب النزعة المحافظة

لكن لماذا يعترض الشباب الإيراني اليوم بجرأة وشجاعة ويتجنب النزعة المحافظة مثل أولئك الإيرانيين الذين سبقوهم؟ تعتبر الأستاذة الإعلامية شاهيندخت خرازمي أن هذا الجيل نشأ في عصر الوعي المستدام والرقمية وتقول إنهم تعلموا كيفية التعامل مع مطالبهم ومتابعتها في ألعاب الفيديو. هذا الجيل جاهز للعب حتى يفوزوا. لا يمكن التحدث مع هذا الجيل بلغة التقييد والتصفية ويتوقع النجاح.

مهما كان الأمر، ملاحظ أن المتظاهرين لم يطالبوا بإصلاح النظام السياسي الحالي في إيران، ما يظهر مدى تزايد الإحباط، خصوصًا بين الطبقة الوسطى، من خطاب الإصلاح. بالفعل، شباب اليوم معزولون إلى حد كبير عن الحركة الإصلاحية.

ينتمي التربويون إلى السبعينيات والثمانينيات، الذين أمضوا طفولتهم ومراهقتهم في الحرب والأماكن المغلقة، تحت قيود سياسية واجتماعية. جيل نشأ في غياب الإنترنت ولم يكن لديه إمكانية مقارنة نفسه بالعالم؛ جيل تسامح وأحيانًا قام بمأسسة أي نوع من أنواع القمع وحدثت احتجاجاته في غياب قنوات داخلية أو خارجية يمكن سماعها. كانت مشاركة الطبقة الوسطى في الانتخابات الرئاسية عام 1997 أول تظاهرة واسعة النطاق ضد النظام السياسي القائم. كان القصد منه إصلاح النظام.

خيبة من الإصلاحيين

لكن هذا الجهد فشل: أدار الإصلاحيون في السلطة ظهورهم لمثلهم وفضلوا البقاء في السلطة على تلبية المطالب الحقيقية للشباب. أدى ذلك إلى خيبة أمل الإيرانيين من الطبقة الوسطى من الإصلاحيين والإصلاحيين وحتى خطاب الاعتدال الذي يقوده حسن روحاني. ظهرت هذه القضية في الانتخابات البرلمانية لعام 2020 والانتخابات الرئاسية لعام 2021، عندما عبّر قرار الطبقة الوسطى الإيرانية بمقاطعة الانتخابات عن خيبة أملهم من الإصلاحيين.

الآن، أطفال هذا الجيل، أي شباب العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يعبرون عن احتجاجهم على النظام السياسي بطريقتهم الخاصة. هذا جيل منفصل عن التاريخ المشترك لجيل آبائه الذي سعى إلى دعم الحركة الإصلاحية. لم يلعب هذا الجيل الجديد أي دور في النظام الحالي. إنها فقط ضحية.

وفقًا للمنظر الإيراني مقصود فراساتخة، حُرم شباب اليوم من حرية اختيار أسلوب حياتهم والعثور على عمل مناسب والعيش في ظروف اقتصادية مواتية. وبدلًا من ذلك، فإنهم يعيشون في حالة من التضخم المتفشي، وعدم المساواة بين الجنسين والدينية، والقمع الاجتماعي والسيطرة على المعلومات. أصبحت سياسة حياة الشباب هي سياسة المقاومة.