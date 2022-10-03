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إيلاف من بيروت: عندما دخلت مهسا أميني (22 عامًا) في غيبوبة بعد أن عوملت بعنف في مقر ما يسمى "شرطة الأخلاق" لعدم ارتدائها الحجاب الملائم في طهران، حزمت إحدى الصحفيات حقائبها والكاميرا وذهبت لتفقدها في المستشفى. كانت تعرف أن في ذلك خطرًا، فهناك العديد من الأسباب التي تجعل معظم الصحفيين يتجنبون متابعة القصة التي يعرفون أنها تتعلق بالشرطة سيئة السمعة في إيران. لكن نيلوفر حميدي، مراسلة صحيفة "شرق"، تتابع اعتقال النساء هناك منذ فترة، ولن تفوتها ما يحصل.

وصلت حميدي إلى المستشفى وصدمت عندما وجدت أميني في غيبوبة. بعد أن تحدثت مع عائلتها، شاركت حميدي صورة أميني المنكوبة، وما بدا أنها مصابة بكدمات على صفحاتها الخاصة في منصات التواصل الاجتماعي. انتشرت الصورة على نطاق واسع، أولاً في إيران ثم في جميع أنحاء العالم. سرعان ما تحول الغضب المتصاعد من النساء تحت المراقبة في البلاد إلى انفجار. تخشى كل امرأة في إيران تقريبًا هذه المعتقلات، كما أن مشاهدة امرأة أخرى ترقد في ضائقة رهيبة، وفي النهاية تموت، زاد من حدة الغضب.

سرعان ما انتشر اسم أميني على تويتر وإنستاغرام الفارسيين، كل ذلك بفضل تغطية حميدي. عندما توفيت أميني في 16 سبتمبر 2022، نزل الإيرانيون إلى الشوارع.

إسكات الصحفيات

ذهبت صحفية أخرى هي يالدا مويري، وهي مصورة مخضرمة غطت أجزاء كثيرة من العالم، لتوثيق الانتفاضة من خط المواجهة. انتشرت صورها للاحتجاجات على الإنترنت. لم يمض وقت طويل على تجمّع قوات الأمن الإيرانية لبدء ما قد يكون من أشد حملات القمع على الصحافة - وخاصة الصحفيات. تم القبض على كل من حميدي ومويري بعد وقت قصير من ظهور عملهما في العالم. وعندما وصلت قوات الأمن الإيرانية إلى منزل نيلوفر، جاءت مستعدة لأخذ معداتها ووثائقها الصحفية، ولم تصادر فقط المحفوظات السرية للصحفية، لكن أيضًا ممتلكاتها الشخصية.

منذ اندلاع هذه التظاهرات، سارعت إيران في قمعها الصحافة، وكانت الصحفيات من أولى أهدافها وأكثرها شراسة. من بين العديد من الصحفيين والنشطاء الذين اتصل بهم المركز، تم بالفعل اعتقال العديد منهم من قبل قوات الأمن وتم نقلهم جميعًا تقريبًا إلى مواقع غير معلنة. في غضون 48 ساعة من وفاة أميني المأساوية، تم اعتقال 23 صحفياً، بينهم 12 امرأة. ومعظم الصحفيات اللواتي تم اعتقالهن الأسبوع الماضي وضعن في الحبس الانفرادي.

كانت إيران بالفعل واحدة من أخطر البلدان التي تعمل فيها الصحفيات، نظرًا للتهديدات والمضايقات القانونية التي يواجهنها في التغطية الإخبارية اليومية. كان سجل البلاد في وضع النساء خلف القضبان مقلقًا بشكل خاص. حتى قبل الاحتجاجات، كانت إيران واحدة من أكثر دول العالم سجنًا للصحفيات. اليوم، يبلغ العدد الإجمالي للصحفيات خلف القضبان في إيران 22 صحفية، ما يجعل إيران أكبر دولة تسجن الصحفيات في العالم.

#Iran, where we have been reporting arrests and intimidation of #womenjournalists, since #MahsaAmini's protests. 'Across the country, women journalists are risking their lives to illuminate what the Iranian public is experiencing.' -writes our director @kirannazish @inkstickmedia https://t.co/tap5qN2eUx pic.twitter.com/egvaP4DT4y — #WomenInJournalism (@CFWIJ) September 30, 2022

القمع المعقد للمرأة الإيرانية

في ظل هذا المناخ المستمر من قمع الحقوق في إيران، يكون قمع النساء مقصودًا. يُعد تقييد حق النساء في التعبير عن أنفسهن والمشاركة بحرية واستقلالية أحد أكثر الأدوات الأساسية التي ساعدت القيادة الإيرانية المعادية للمرأة في الحفاظ على هيمنتها. في حين أن المرأة الإيرانية مقيدة من نواح كثيرة بقوانين الدولة، فإن أغلبية النساء في إيران متعلمات. وفقًا لبعض المصادر، تحافظ النساء على معدل معرفة القراءة والكتابة بنسبة 97 في المئة. علاوة على ذلك، فإن 65 في المئة من خريجي الجامعات في إيران من النساء، و 70 في المئة من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هم أيضًا من النساء.

وفي حين أن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها النساء إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهن والتعبير عن استيائهن من الحجاب الإلزامي (كانت ثمة انتفاضات مماثلة في 1979 و 2005 و 2009 حول نفس القضايا)، لم يشهد أحد من قبل عمق واتساق وتوحيد احتجاجات اليوم. فلا تُظهر الاحتجاجات بوادر تذكر على التباطؤ في أجزاء كثيرة من إيران. في الواقع، في المناطق ذات الأغلبية الكردية - حيث ينحدر أميني، والمنطقة التي تعرضت للقمع منذ فترة طويلة في ظل سياسات الهوية في البلاد - شهدت مشاركة مكثفة. مع خروج المزيد من النساء إلى الشارع يحرقن الحجاب ويمزقن صور آية الله علي خامنئي والجنرال الراحل قاسم سليماني، لا ننسى أن هذه التقارير يتم فحصها وتصويرها من قبل صحفيين يدركون جيدًا المخاطر التي ما زالوا يتعرضون لها لأنهم يغطون الاحتجاجات.

الشجاعة في المواجهة

إن التظاهرة النابضة بالحياة والصمود أمام الصحفيين الذين يتحدون الاعتقال والاحتجاز إلى أجل غير مسمى هي تطورات لم يكن من الممكن تصورها قبل شهور. يخاطر العديد من الصحفيين الشجعان في جميع أنحاء البلاد بحياتهم لإلقاء الضوء على ما يمر به الجمهور الإيراني، وما الذي أحبطه هؤلاء الصحفيون أنفسهم كبشر. قالت إحدى الصحفيين الأسبوع الماضي قبل إلقاء القبض عليها: "سأستمر في نقل كل قصة، لأنني أريد أن يعرف العالم ما يحدث في بلدي. ولأنني أريد أن يعرف العالم ما يمكن أن يحدث لي". بعد يومين اعتقلتها الأجهزة الأمنية.

يجب أن يفهم القادة الإيرانيون أن الاعتقالات والتهديدات والاختطاف والعنف وقتل مواطنيهم لن تحل مشكلتهم. إنهم بحاجة إلى التصرف مثل القادة والتطور مع الزمن. إن تضييق الخناق على الصحافة والمحتجين، وعلى النساء المطالبات بحقوقهن، والصحفيات الشهود على هذه التطورات، لن يحل مشاكل إيران. الخطاب المخنوق لن يجعل إيران دولة قوية، ولن ينقذ إيران من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها.

إذا كان هناك أي شجاعة بين القيادة الإيرانية، فعليهم إظهار ذلك بإطلاق سراح الصحفيين من السجن، والسماح للنساء بأن يشهدن ويتحدثن ويكتبن. يمثل الشعار الجديد في إيران "المرأة، الحياة، الحرية" فرصة لبداية جديدة، وحان الوقت للجمهورية الإسلامية لتغتنمها، وتتوقف عن الخوف من نسائها.