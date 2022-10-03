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إيلاف من بيروت: إيران ما بعد انتفاضة الحجاب ليست كإيران ما قبلها. فلهذه الانتفاضة التي عمت المدن الكبيرة والصغيرة في إيران بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الآداب في إيران هيكل اجتماعي جديد. وفي تاريخ إيران المعاصر، لم نشهد مثل هذه القوى الاجتماعية التي تأثرت بشدة بالحركة النسائية.

في عهد رضا شاه بهلوي، سُمح للنساء بالدراسة في كليات القانون والطب، وتم تنظيم النساء لتنفيذ أيديولوجية الثورة البيضاء. هذا يعني أنه في ذلك الوقت، كانت المرأة "مسموحًا بها" و "منظمة"، لكن تم منح كل هذه الحريات للمرأة بناءً على سلطة الرجل، وسلطة الدولة، والأساليب غير الديمقراطية، ولم تؤد الحركة النسائية دورًا نشطًا في هذه الإجراءات.

إنهن ذوات مكائد

لهذا السبب، قال محمد رضا شاه بهلوي في إحدى مقابلاته: "النساء ذوات مكائد وشر، ولم يكن لديهن علماء من الدرجة الأولى عبر التاريخ، قد تكون النساء متساويات مع الرجال أمام القانون لكن لم يكن لديهن نفس القدرات مثل الرجال. المرأة لم تنتج مايكل أنجلو أو يوهان سيباستيان باخ أو طباخًا ماهرًا". لم يكن محمد رضا شاه وحده صاحب وجهة نظر معادية للمرأة، لكن آية الله الخميني، زعيم الثورة الإسلامية في إيران، كان ضد منح المرأة الحق في التصويت واعتبر دخول المرأة إلى الجمعية الوطنية والبلديات والإدارات أمرًا مهمًا. سبب من أسباب الشلل في شؤون البلاد والحكومة.

يمكن القول إن الثورة الإيرانية (1979) كانت من أكبر الحركات الثورية التي "صُنعت" بالكامل من قبل حركة اجتماعية جماهيرية في تاريخ القرن العشرين، ولعبت فيها النساء دورًا فاعلًا وبارزًا. لكن النساء في تلك الحركة الثورية لم يثرن لأنفسهن ولقضايا حقوق المرأة، لكن في إطار الأحزاب الإسلامية والشيوعية، وحاولت مجموعات مثل حزب توده الإيراني، ومنظمة فدائي الشعب الإيراني، ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وحزب الجمهورية الشعبية الإسلامية، حل مشكلات النساء الإيرانيات. أي أنه في تلك الحركة الثورية الجماهيرية، كانت الأيديولوجيات الشيوعية والإسلامية وحرب العصابات المختلفة أعلى وأهم وأكثر تفضيلاً من النساء أنفسهن، وحاولت النساء إيجاد إجاباتهن بمساعدة هذه الأيديولوجيات الثورية لحل المشكلات العامة للإرهاب وقضايا المرأة.

في التطورات الأخيرة، لم يتم "تمكين" المرأة من خلال إصلاحات حكومة بهلوي، كما لم يتم "تنظيمها" من خلال أيديولوجيات الأحزاب الثورية قبل انتصار الثورة الإيرانية وبعدها. بدلاً من ذلك، بالمعنى الدقيق للكلمة، أصبحت النساء قاطرة الانتفاضة الثورية لإيران المعاصرة، وصانعات التغييرات الاجتماعية والثورية القائمة على الحركة النسائية.

اللاشرعية في الشارع

بعد انتخابات يونيو 2009 الرئاسية والاحتجاج على تزوير الانتخابات، اندلعت احتجاجات كبيرة في مدن أخرى، خصوصًا في طهران. في ذلك التمرد، شهدنا فقدان وحدة النخب، وأزمة الشرعية، وأزمة كفاءة نظام الجمهورية الإسلامية. بعد تلك الاحتجاجات، واجهت الأيديولوجية الإسلامية الشيعية للجمهورية الإسلامية اللاشرعية وفقدت وحدة نخب الطبقة الحاكمة. من جهة أخرى، واجهت الحكومة أزمة عدم كفاءة بعد تلك الأحداث ولم تستطع مواجهة أزمة الحريات الاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية ومطالبات المرأة. لذلك في تظاهرات عام 2018، انتفض عشرات الآلاف على السياسات الاقتصادية وارتفاع الأسعار والبطالة، ومع انتشار هذه الاحتجاجات احتج المتظاهرون على الأسس الأيديولوجية للنظام وشرعيته. مع ارتفاع سعر البنزين بنسبة 50 في المئة في عام 2019 وارتفاع التضخم بنسبة 35 في المئة وبطالة وزيادة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، واجهت موجة جديدة من الاحتجاجات في العديد من مدن إيران حكومة حسن روحاني بحركة كبرى. الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. في تلك الاحتجاجات، لعبت المرأة دورًا نشطًا وهتفت ضد الحجاب الإلزامي.

على عكس كل هذه الاحتجاجات وأعمال الشغب الاجتماعية الواسعة النطاق في تاريخ إيران المعاصر، في الانتفاضة الثورية الأخيرة، كان سبب الانتفاضة مقتل محسا أميني، والدفاع عن حقوق المرأة، ومعارضة الحجاب الإلزامي. رفعت الأغلبية العظمى من الإيرانيات شعار "المرأة، الحياة، الحرية" منفصلات عن حركة الإصلاحيين، والنظام البهلوي، ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وأصوليي الجمهورية الإسلامية، واليوتوبيا والشيوعية، الأيديولوجيات الإسلامية والشمولية والمعادية للمرأة والكاذبة.

مهم جدًا في الانتفاضة الثورية الأخيرة، تعاون الأكراد رجالًا ونساءً في مدن إيران مع الاحتجاجات. لأن الحركة الاجتماعية السياسية الكردية لم تعلن تضامنها مع المحتجين في مدن إيران الأخرى بسبب إهمال الحق في التعليم باللغة الأم، والحق في تقرير المصير، وإعمال اقتصادي وسياسي وثقافي، والحقوق البيئية في انتفاضات أعوام 2009 و 2018 و 2019.

كما يُظهر شعار "الحرية والعدالة والحكومة الوطنية" للأكراد في مدن إيران المختلفة، وجود مطالب مختلفة ولكنها مشتركة لغالبية المجموعات العرقية التي تعيش في إيران.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "مودرن ديبلوماسي" الأميركي