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كييف (أوكرانيا): أعلنت كييف الأربعاء أنها لا ترى "أي مؤشر" حتى الآن على انسحاب القوات الروسية من خيرسون، المدينة الرئيسية التي احتلّها الروس منذ الأيام الأولى لغزوهم أوكرانيا والتي تشهد منذ أسابيع هجومًا مضادًا أوكرانيًا.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك "لا نرى أي مؤشر على أن روسيا تغادر خيرسون بدون قتال. لا يزال جزء من (القوات) الروسية في المدينة" الواقعة في جنوب أوكرانيا، معتبرًا أن تصريحات موسكو المتلفزة ليست سوى "مسرحية".