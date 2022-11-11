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القدس: أعلنت الرئاسة الإسرائيلية الجمعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتانياهو الذي فاز في الانتخابات التشريعية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، سيكلف الأحد رسميا تشكيل الحكومة.

وقالت الرئاسة في بيان ان "رئيس الدولة اسحق هرتسوغ أنهى اليوم اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب المنتخبة في الكنيست". وأوصى معظم النواب البالغ عددهم 64، بمنح نتانياهو تفويضًا لتشكيل حكومة وسيتسلمه بموجب ذلك، الأحد.