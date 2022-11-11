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موسكو: اعتبر الكرملين أن منطقة خيرسون الأوكرانية بأكملها وعاصمتها ينتميان إلى روسيا على الرغم من انسحاب الجيش الروسي من المنطقة التي أعلنت موسكو ضمها في أيلول/سبتمبر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن منطقة خيرسون "تابعة لروسيا الاتحادية". واضاف في اول تعليق للرئاسة الروسية على انسحاب قواتها من خيرسون الذي أعلن الاربعاء، "لا يمكن ان يكون هناك تغيير".