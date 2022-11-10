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إيلاف من بيروت: أعلن الجنرال سيرجي سوروفكين، قائد القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، أن روسيا تتراجع إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون. فإن حدث هذا بالفعل، سيكون الروس قد تخلوا أيضًا عن عاصمة مقاطعة خيرسون، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 284000 نسمة، والتي احتلوها منذ الأيام الأولى للحرب.

قرار بالتراجع

إليكم ما قالته وكالة الدعاية الروسية الرسمية "ريا نوفوستي": "من الملائم تنظيم الدفاع على طول الحدود الفاصلة لنهر دنيبرو، على ضفته اليسرى…. إن قرار الدفاع عن الضفة اليسرى لنهر دنيبرو ليس بالأمر السهل. في الوقت نفسه، سننقذ أرواح جيشنا والقدرة القتالية للقوات. سيتم تنفيذ مناورة القوات في أقرب وقت ممكن. ستحتل القوات المواقع الدفاعية المعدة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو".

ربما يكون سوروفكين مخادعًا أو نصب فخًا، لكن إن لم يكن كذلك، فسيكون الانسحاب الروسي ذا أهمية كبيرة لعدة أسباب:

أولاً، حرر الأوكرانيون حتى الآن المدن والبلدات والقرى الصغيرة. سيكون تحرير مدينة مثل خيرسون من قوات الاحتلال الروسية نجاحًا كبيرًا يمكن أن يبشر بسلسلة مستقبلية من المناطق الحضرية المحررة. وستكون هذه بداية نهاية الحرب وربما نهاية الجيش الروسي كقوة قتالية فعالة. قد نتوقع أن ينخرط الجنود الروس في مزيد من العصيان وأن يفروا من الخدمة. سوف تتراجع المعنويات، وسيزداد توجيه أصابع الاتهام والشجار بين الضباط. بعد كل شيء، من يريد أن يتحمل مسؤولية جيش يتعرض للضرب ويتراجع مهزومًا؟

صفعة وانتصار

ثانيًا، سيكون تحرير خيرسون صفعة هائلة على وجه بوتين، وقد أشار بعض المحللين إلى أنه قد لا ينجو منها.. سواء كان ذلك صحيحًا أم لا، فإن التراجع سيقوض بالتأكيد شعبية بوتين لدى الجماهير الروسية المحببة، الذين يعتقدون أنه معصوم من الخطأ، وشرعيته مع النخب السياسية والاقتصادية التي ستظل لديها المزيد من الأدلة على عدم كفاءته. يمكن هزيمة كبرى مثل خيرسون أن تخلق بسهولة الظروف التي تحدث الانقلابات في العادة. حتى لو نجا من هذه الكارثة، فسيكون بوتين رئيسًا أضعف كثيرًا. وهذا بدوره يعني أن الصراع على السلطة بين الخلفاء المتنافسين وأنصارهم من المرجح أن يصبح أكثر شراسة. بغض النظر عن نهايتها، سيصبح صنع السياسة أقل فعالية وسيصبح شن الحرب أكثر صعوبة. هل يستطيع نظام بوتين الفاشي البقاء لفترة طويلة إذا تم إضعافه؟ هل يستطيع الاتحاد الروسي البقاء إذا ضعف النظام؟ يجب على صناع السياسة الغربيين طرح هذه الأسئلة.

ثالثًا، سيمثل تحرير خيرسون انتصارًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقوات المسلحة الأوكرانية وقائدها العام، والسكان الأوكرانيين، الذين تحرمهم الطائرات الروسية من دون طيار والصواريخ من الحرارة والضوء. ما لم يكن الأوكرانيون مغرورون فجأة، فسيكونون قادرين على استغلال هذا الزخم في انتصارات أخرى على جبهة القتال. سترتفع روح المواطنين، وسيتعزز تصميمهم على الصمود في الشتاء البارد القادم. ستزداد مكانة زيلينسكي في العالم، والنتيجة هي أن قدرته على إقناع حلفاء أوكرانيا بضرورة دعم المنتصر ستنمو أيضًا. الدول الغربية المترددة حتى الآن في دعمه، ستنضم إلى عربة مؤيدة لأوكرانيا، خشية أن ينتهي بهم الأمر في الجانب الخطأ من التاريخ.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "1945" الأميركي